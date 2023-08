HOMILIE: Být sám s Bohem, mluvit s Bohem a hledat Boha

Vydání: 2023/32 Papež: V církvi je místo pro každého, 8.8.2023

Z nedělního Božího Slova si můžeme vzít hned několik inspirací do našeho života. Všimněme si, že Ježíš nechává své učedníky odpočívat. Nechává je, aby „vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh“. A co dělá mezitím? O samotě se modlí. Na to mnohdy zapomínáme. Někdy stačí jen chvilku být sám s Bohem.



To mnohdy předpokládá také docela obyčejné umění být sám se sebou. Dnešní uspěchaná doba nám nabízí mnoho aktivit: sociální sítě, zprávy, maily, televize, hry, knihy – vše máme v naší zázračné krabičce, které říkáme mobil. I tady platí přísloví – dobrý sluha, ale zlý pán. Zkusme se třeba teď v čase dovolených zamyslet nad tím, jak moc a často mobil používáme. Umíme být bez něj? A jak dlouho?



Druhá inspirace může být v tom, jak hovoříme s Bohem. Mnohdy se tato komunikace smrskne na pár Otčenášů a nedělní mši svatou. Kdysi mi jeden můj kamarád vyprávěl příběh, který zažil v Ománu. Byl svědkem toho, jak místní kněz rozmlouval s mladým německým párem. Ptal se jich na vztah s Bohem. Německý mladík odpověděl: „V Boha věřím, mám ho rád, ale nemodlím se, ani do kostela nechodím.“ Místní duchovní se zarazil a nebyl s jeho odpovědi spokojen. Ptal se ho: „Máš rád svoji přítelkyni?“ Odpověděl: „Samozřejmě, že ano.“ Kněz se ptal dál: „Proč tedy svou přítelkyni bereš i na dovolenou, ale s Bohem, kterého máš rád, ani nemluvíš?“ Bůh nám často moc nedopovídá. Ale i tady platí Kristovo: Nebojte se. Pokud se přestaneme bát mluvit, milujícího Boha uslyšíme.



A třetí věc, kterou si můžeme vzít z Božího slova 19. neděle v mezidobí, je pochybování. Ne že bychom měli primárně pochybovat. Ale pokud pochybnosti přijdou, nestyďme se zeptat. Určitě najdeme kolem sebe někoho, kdo nám dokáže odpovědět. Pokud nebudeme s odpovědí spokojeni, hledejme dál. Nedejme se odradit a věřme, že odpověď najdeme. Věřím tomu, že dřív nebo později své otázky vyřešíme.



A tak bychom mohli úryvek této neděle shrnout na tři oblasti: být sám s Bohem, mluvit s Bohem a hledat Boha. Nebo taky můžeme to všechno shrnout do přání: Bože, prosím, dej, ať využívám věci kolem sebe k tomu, aby mi pomáhaly a nikoli přemáhaly a oddělovaly od druhých nebo od Tebe. Dej, ať mohu poznávat Tvůj hlas v lidech kolem mě. A prosím, pošli mi své posly, aby mi odpověděli na moje otázky. A prosím, dej mi dar víry, abych uměl přijmout, že něco sám nedokážu, protože to dokážeš jen Ty, abych dokázal říci: Jsi opravdu Boží Syn.



P. JAKUB ŽÁKAVEC, novokněz pražské arcidiecéze







