HOMILIE: Bůh ve frontě s hříšníky

Vydání: 2022/2 Koledníci už vyrazili do ulic, 4.1.2022

Biskup Titus je v nedělním druhém čtení nabádán, aby věřící vychovával k odpírání žádostem světa za účelem očekávání „slavného příchodu našeho velikého Boha a spasitele Krista Ježíše“. Ano, to je autentický obraz rodícího se církevního Krista Pána, Pantokratora, vševládce, tolik potřebného k vybudování církevních autorit. Veliký Kýrios – Pán, tak ho máme zafixovaného v našich představách církevního křesťanství, před kterým chtě nechtě nakonec poklekne každé koleno a každý jazyk povinně řekne, že je to Pán!



Tato představa je však poněkud vzdálená od Ježíše dnešního evangelia, totiž nenápadného účastníka dlouhé fronty hříšníků, pomalu se sunoucích před jordánského křtitele. Ano, je tam Bůh, ale Bůh vymykající se jakýmkoliv představám. Bůh překvapující, šokující, pohoršující, nepatřičný, malý, nejmenší, a především Bůh s námi a pro nás. Jako by naplňoval Terentiův bonmot: „Jsem člověk a nic lidského mi není cizí.“ Ničeho se neštítím, všechno s vámi unesu, neodvrátím se od vás. Ano, narodil jsem se ve vašem chlívku, kam jste nás s rodinou vykázali a pronásledovali už od dětství, abych vám nakonec dělal tesaře na úplném okraji vaší izraelské země. Ale já na vás nezanevřel. Naopak, stojím tu mezi vámi, veřejnými hříšníky, vojáky, celnickými kolaboranty a mezi všelikou chátrou. Ale pro mne chátra nejste!



Jste mým světem, který jsem přišel proměnit dobrem, jemuž říkám Otec, a dokonce tvrdím, že tohoto Tátu máte se mnou společného. Vím, že mne za tuto nehoráznou drzost sjednocovat vševládného Jahveho s mým Otcem za pár desítek měsíců zabijete. Ale ani to mi nepřekáží v tom, abych tu teď i navěky s vámi stál u vašich Jordánů, do kterých budete sestupovat s touhou po nápravě jednání. Budu tady stát vždycky, i tehdy, když mne budete v chrámech vyzdvihovat jako vítěze, vládce. Ve skutečnosti je totiž moje jediná forma vlády tady: u Jordánu a pak ve všech vašich domech, kamkoliv mne pozvete, byť by to měly být domy zavrženců. Všude tam budu přítomen jako služebník vašeho obrácení. Proto se také budu, až na mne dojde ve frontě řada, před Janem modlit jako vy a budu vyznávat potřebu obrácení, i když mu to bude trapné. Ale donutím ho ponořit mne spolu s vámi do očistných vod Jordánu, protože právě to se Otci líbí, a já ho jako milovaný syn, ve kterém má zalíbení, za žádnou cenu nechci zklamat.



P. MICHAL PODZIMEK, kaplan pro pastoraci vysokoškoláků v Liberci













