HOMILIE: Bůh je nám blíž, než si vůbec dokážeme představit

Vydání: 2023/34 Češi v Banátu žijí už 200 let, 22.8.2023

Jedna z klíčových otázek duchovního života zní: Kým je pro mě Bůh, nebo také, kým je pro mě Ježíš? Zdali někým konkrétním, živým, s kým mám osobní vztah, nebo jen historickou osobností či někým hodně vzdáleným.



Sám Ježíš tuto otázku dnes klade apoštolům. K Petrově odpovědi, že Ježíš je Mesiáš, Syn živého Boha, bych si moc přál, aby každý z nás v pravdě doplnil, že Ježíš je pro něj i přítel, bratr, někdo velmi blízký, o koho se kdykoliv může opřít, s kým sdílí své radosti i svá trápení. Duchovní život je totiž hlavně opravdu životem. A k životu patří vztahy – k tomu duchovnímu pak především vztah s Bohem, vztah s Ježíšem Kristem.



Podobně jako u mezilidských vztahů, tak i s Kristem je žádoucí stále víc jej poznávat a uvědomovat si, kým je sám o sobě a kým je pro mě osobně. Jak jedná v mém životě a jak jedná v životě ostatních lidí. Jak moc je nám blízko a jak moc blízko je mně samému. Být vnímaví pro jeho jednání a pro dobrotu a lásku, s jakou se v našem životě projevuje.



Tuto Kristovu blízkost nijak neumenšuje ani jeho božství, to, že nás nevýslovně převyšuje. Naopak, mělo by nás to – podobně jako sv. Pavla ve druhém čtení – vést k úžasu: „Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání! Neboť kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem?“



Čím jsme Pánu Bohu blíž, čím víc ho poznáváme, čím hlubší je naše zkušenost s ním, tím víc by měl růst náš úžas a naše radost nad jeho velikostí a dobrotou. Kéž jsme otevření k tomu nechat se Bohem překvapit, nechat se jím nadchnout.



A tak bych rád přál každému z nás, aby se nám stal Ježíš někým konkrétním, někým blízkým, velmi blízkým. Někým, s kým máme osobní životní zkušenost, kdo stojí vždycky při nás a je nám nablízku, kdykoliv ho potřebujeme, a prožívá s námi věci mimořádné i všední. Zároveň aby rostl náš úžas a vděčnost z velikosti Boží, z jeho jednání v dějinách lidstva i v našich vlastních životech. Bůh je nám nablízku vždy, je nám blíž, než si vůbec dokážeme představit. Kéž to den ze dne víc a víc zakoušíme.



br. Bruno Maria Giacintov OSB, jáhen z Prahy-Břevnova



