HOMILIE: Boží sláva zvěstovaná anděly a ukrytá v jesličkách

Vydání: 2022/52-53 Pojďme tedy do Betléma, 20.12.2022

Pokud si na Boží hod vánoční přivstanete a půjdete na mši svatou, při které kněz správně použije formulář „Za svítání“, uslyšíte pokračování evangelia, které se četlo při Půlnoční. Pastýřům se zjeví anděl zvěstující narození Spasitele v městě Betlémě a prozradí jim i to, podle čeho ho poznají, pokud se tam vypraví: „Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích.“ Pastýři se zvednou, jdou do Betléma a „nalezli Marii, Josefa i děťátko položené v jeslích“.



Může nás překvapit, že narozený Kristus Pán není tam v Betlémě rozpoznatelný nějakým mimořádným způsobem: třeba velkým Božím znamením, srocením lidí, přítomností vojáků či stráží, novinářů, reflektorů, zlatem a slonovinou obloženou kolébkou v honosném paláci. Místo toho vůbec nic mimořádného ani zajímavého! Žádné zástupy andělů (kdyby aspoň znovu ten jeden!). Pastýři vlastně žádné znamení nevidí. A najdou jen něco naprosto všedního, co asi dobře znali ze svého života. Ti nejchudší se v dějinách rodili a dodnes rodí na různých místech, a třeba také ve chlévě.



Ježíš je tak paradoxně znamením sám sobě. Pokora, zranitelnost, slabost, křehkost ukrývají jeho moc, která přináší spásu. A přitom kolik znamení předcházelo jeho narození: Zachariášova němota, těhotenství staré Alžběty nebo panenské početí Panny Marie. Ne velikost znamení, ale lásky je a bude tím, co charakterizuje Božího Syna!



Zkušenost pastýřů je pro nás nesmírně cenná a poučná: Boha nemusíme potkávat v mimořádných událostech nebo na mimořádných místech, ale po Vtělení Božího Syna potkáváme Boha v těch nejvšednějších situacích našeho každodenního života a na těch nejobyčejnějších místech. Tam se ukrývá Boží sláva zvěstovaná anděly, tam je zahalena se vší svou mocí, tam je třeba ji hledat a objevovat ve víře. Od narození Božího Syna se můj svět stal i Božím světem a Boží svět se stal mým světem. Vtělení nám pomáhá vnímat svět, ve kterém žijeme, novýma očima a objevovat v něm Boží slávu. V té nejnudnější všednosti a nejotravnější námaze je s námi Bůh, Emmanuel. Rozhlížejme se každý den očima víry, aby nás naplnila naděje a dotkla se nás láska. A náš život se změní! Ježíš se narodí v chudobě jeskyně a toto předznamená smrt na kříži a položení do jeskynního hrobu. Ubohost znamení, které dostanou pastýři, je tak předzvěstí toho, jak nás jednou, po více než 30 letech skrytého života v Nazaretě, spasí. Tato ubohost znamení však pastýře neodradí. A když přijdou do Betléma, naleznou všechno tak, jak jim anděl Páně zvěstoval. A stanou se sami znamením a svědectvím pro Marii a Josefa.



„Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.“ Následujme ji v tom!



Mons. ZDENEK WASSERBAUER, pražský pomocný biskup











Sdílet článek na:

Sekce: Ostatní, Články