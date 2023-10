HOMILIE: Boží láska se naštěstí nezastaví před prvním odmítnutím

Vydání: 2023/41 Synoda: Na cestu s Ježíšem, 10.10.2023

„Já N odevzdávám se tobě M a přijímám tě za manžela/ku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.“ Věta, kterou není třeba představovat. Jsou to slova, která velká řada z vás vyslovila osobně nebo jsme je mohli slyšet z úst našich blízkých. Jsou to slova, která mění realitu. Ze dvou se stává jeden. Slova, při kterých přítomní prožívají jisté chvění a často i dojetí. Uměli byste si ale představit situaci, že Bůh právě vás drží za dlaně, dívá se vám do očí a pronáší tento manželský slib?



Že to zní přehnaně? Podívejme se do Starého zákona. Hospodin se svým vyvoleným lidem vysvobozeným z Egypta uzavírá smlouvu: „Já budu vaším Bohem a vy budete mým lidem.“ To jsou slova manželského slibu! Já se celý odevzdávám tobě a ty se odevzdáváš mně. I když vyvolený národ tento slib svým chováním častokrát poruší, Bůh je ten, který svou nevěrnou manželku znovu a znovu vyhledá a přivede si ji k sobě. V Novém zákoně je Kristus představován jako ženich, který se touží zasnoubit se svou církví. Celé dějiny spásy jsou dějinami zamilovanosti Boha do člověka, které mají vyvrcholit na nebeské svatební hostině.



V dnešním podobenství se mluví o pozvání na svatbu, kterou král vystrojil pro svého syna. Na této svatbě ovšem chybí nevěsta. Důvod je prostý. Tou nevěstou je každý z nás. Bůh touží uzavřít tohle vrcholné společenství lásky s každým z nás. Na tuto svatbu jsme zváni ne jako královi poddaní, ale jako nevěsta pro královského syna! Jsme zváni k intimnímu vztahu s Kristem, ke společenství lásky, která se projevuje v dialogu, důvěře a odpouštění. Zní to skoro jako z pohádky O Popelce. Já chudý z okraje cesty jsem zván, abych byl povýšen do královského stavu.



I toto výsostné privilegium je ovšem možné odmítnout. Odmítá ho ten, komu je milejší vlastní pohodlí, kdo je zahleděn jen do sebe a do vlastního blahobytu. Pomysleme, jak se v nás všechno vzpouzí a jak někdy dokážeme prudce reagovat, když nám někdo nebo něco naruší naše pohodlí. To je reakce těch pozvaných, kteří královy služebníky pochytají a zabijí.



Pozvání na královskou svatbu k nám přichází pod nejrůznějšími způsoby a tak trochu nám narušuje naše pohodlí. Častokrát v nás probouzí pocit ohrožení. Máme strach, že nám Bůh něco vezme, že přijdeme o svobodu. To je ovšem velký omyl, který se nám snaží pokušitel namluvit. Bůh nám nenabízí nic menšího než královskou hodnost a přijetí do jeho rodiny. Zve nás otevírat svá srdce širším a krásnějším horizontům než jenom vlastnímu já.



Boží láska se naštěstí nezastaví před prvním odmítnutím. Nenechá se odradit. Vždy znova vychází hledat svou nevěstu. Nechme si narušovat své pohodlí a přijímejme její pozvání.



P. FILIP MAREŠ, salesiánský novokněz







Sdílet článek na:

Sekce: Ostatní, Články