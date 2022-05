HOMILIE: A nikdo mi je z rukou nevyrve

Vydání: 2022/19 S Pannou Marií na cestu k míru, 3.5.2022

Tématem 4. velikonoční neděle je tradičně podpora kněžských (a vůbec duchovních) povolání. Modlíme se v přímluvách za nové seminaristy, dorost v klášterech a řeholních společnostech. Asi se také rozhlížíme po dětech, mladících a dívkách v našich kostelích a kaplích při (nedělních) bohoslužbách či různých pobožnostech… Koho z nich Bůh zavolá, kdo bude v budoucnu pokračovat ve službě kněží či jáhnů a dnešních Bohu zasvěcených mužů a žen?



Co můžeme vyčíst z dnešních biblických úryvků o duchovních povoláních? Sledujme práci odvážných misionářů ve Skutcích: Pavel a Barnabáš se radují z úspěchu mezi pohany, mnozí se otvírají slovu evangelia a obec křesťanů se rozrůstá. Mezi nově obrácenými jsou jistě také ti, kdo po misionářích jednou převezmou úkol svědčit o velkých Božích činech dalším naslouchajícím.



Apoštolové narážejí i na žárlivost Židů a překážky, které jim brání svobodně působit ve všech společenských prostředích v malé Asii. Dokonce musí vyklidit pole a stáhnout se mimo maloasijskou Antiochii do města Ikónia, když jsou na ně poštváni vlivní a mocní. K práci kněží, těch dávných i těch dnešních, patří uvést kritiku i odmítání některých, vést duchovní zápas o dobro proti zlu v různých podobách.



Na pozadí eschatologického vítězství a úspěchu hlásání evangelia mezi lidmi všech dob (druhé čtení z Apokalypsy „Beránek je bude pást a vodit k pramenům živé vody…“)jsme v Janově evangeliu jaksi dopředu – v prorocké vizi – také svědky vítězství Božího plánu. Samozřejmě za cenu velikého Ježíšova i Otcova úsilí a vedení duchovního boje. „Ovce jdou za mnou, dávám jim věčný život, nikdo mi je nevyrve z rukou…“ Je velmi silné číst, že „Ježíš se rve s nepřítelem“, aby nás ochránil.

A vítězně!



Boží slovo dnešní neděle rozhodně nezní skepticky a poraženecky. Spíš naopak. Že by právě v tom byl recept, jak se máme stavět k nedostatku kněžských a řeholních povolání? Už jste se mimochodem také setkali s názorem, že stále větší zapojování věřících bez svěcení do služeb, které dřív v církvi vykonávali jen vysvěcení kněží, má za následek snížení počtu bohoslovců a budoucích kněží? Já si myslím, že je tomu opačně. Čím více jsou laici zapojováni do duchovního snažení církve, čtou Boží slovo a dosvědčují, jak působí Pán v jejich životě, ve skupinkách se modlí a přimlouvají za druhé, dokonce i pomáhají rozdávat eucharistii a donášet ji nemocným, tím spíše budou přibývat ti, kdo uslyší zvláštní Boží volání:

Pojď za mnou!



Kromě naděje vkládané do Boha a více povzbuzujícího než zakazujícího přístupu k mladým lidem je třeba ještě něčeho dalšího. Totiž abychom neváhali vést duchovní zápas. Týká se to jak našeho myšlení přejícího druhým dobro (závistí ještě nikdo nic nezískal, spíš hodně ztratil), tak otevřených hovorů o víře, Bohu, modlitbě, vztazích i odpouštění chyb v našich rodinách. A pak jistě i zaplňování našeho okolí praktickou pomocí bližním. Znáte to: postní kasičky, farní charity, návštěvy nemocných, dobročinné bazary i různé benefice. Biblické „Kdo štědře rozsévá, štědře bude také sklízet“ ať nám pomáhá věřit, doufat a dobře žít. „A nikdo mi je z rukou nevyrve.“



P. PAVEL ADRIÁN ZEMEK OPraem., farář na Svatém Kopečku











Sdílet článek na:

Sekce: Ostatní, Články