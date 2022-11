DARUJTE Katolický týdeník

Vydání: 2022/46 V Bahrajnu o svobodě a toleranci, 11.11.2022

Už začínáte přemýšlet nad dárky pod stromeček? Tím naším můžete povznášet, inspirovat a (in)formovat po celý rok! Líbí se vám Katolický týdeník a chcete, aby ho mohli číst i vaši blízcí? Zařiďte jim vánoční dárkové předplatné.

JAK NA TO?

Vyplňte elektronický kupon na www.katyd.cz nebo nás kontaktujte na e-mailu predplatne@katyd.cz či telefonicky 224 250 395. Také můžete vyplnit kupon ze str. 12 a zaslat jej do redakce poštou na adresu: Katolický týdeník, Antala Staška 40, 140 00 Praha 4.



DÁRKOVÉ PŘEDPLATNÉ

O poukaz se jménem obdarované osoby si napište na výše uvedený e-mail či zavolejte do redakce. A máte dárek pod stromeček. Pokyny k úhradě obdržíte od distributora KT. Ke každému předplatnému obdržíte i stolní kalendář křesťanských médií na rok 2023.

STIHNU TO?

S objednávkou neváhejte. Garantujeme vyřízení všech žádostí doručených do 16. prosince. Cena předplatného na rok 2023 činí 1 040 Kč.



Sdílet článek na:

Sekce: Články, Ostatní