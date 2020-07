KOMENTÁŘ: Výročí papežské neomylnosti

Vydání: 2020/29 Velehradské díky lidem v první linii, 14.7.2020

Příloha: Perspektivy 29

V sobotu uplyne 150 let od schválení koncilní konstituce Pastor aeternus, která zavedla dogma o papežské neomylnosti. Pozdější konstituce Lumen gentium přímo uvedla, že papeži přísluší neomylnost, „když s konečnou platností vyhlašuje nauku o víře a mravech jako nejvyšší pastýř a učitel všech věřících křesťanů“.

KOMENTÁŘ P. DAVIDA BOUMY

Ačkoliv dogma schválila drtivá většina přítomných koncilních otců, vyvolávalo kontroverze před koncilem i po něm, v církvi i mimo ni, a dokonce při hlasování bylo už na cestě z Říma domů šest desítek biskupů a kardinálů, kteří nechtěli, aby s novým dogmatem byli jakkoliv spojováni.



V době 1. vatikánského koncilu měla za sebou církev vydatnou část „dlouhého 19. století“ předznamenaného Francouzskou revolucí, napoleonskými válkami, bouřlivými událostmi roku 1848 a celkovou proměnou klimatu, kdy neklidné evropské elity stále intenzivněji rozšiřovaly církvi nesympatické myšlenky. Pius IX. tak ke konci roku 1869 svolal do Vatikánu biskupy, aby vyztužil obranu „obležené pevnosti“ – církve. Mnozí lidé v Evropě však měli dojem, že nepůjde o církevní defenzivu, ale naopak o nebezpečný ideologický protiútok s dopady do společenského a politického života.



Reakce na dogma pak přicházely z různých stran, třeba od rozčileného německého kancléře Bismarcka. Britský premiér W. E. Gladstone napsal: „Katolíci ztratili svou morální a mentální svobodu“ – s tím, že církev se stala „asijskou monarchií – nic než závratnou výškou despotismu na jedné straně a mrtvolnou podřízeností na straně druhé“. Dogma bylo podle něj „zločin proti svobodě v dusivém dýmu kadidla“.



Kardinál John Henry Newman (který se hodně uklidnil, když na koncilu naformulovali umírněnou definici) tehdy premiérovi odpověděl: „I tak připiji na zdraví papeži – budete-li chtít – nejdříve však na svědomí, hned potom na papeže!“ A připojil slavnou větu: „Koncil nám zanechal papeže tak, jak ho našel.“ Koncil podle kardinála jen slavnostně vyjádřil, co ke službě římského biskupa od nepaměti patřilo, tj. těšit se ochraně Ducha Svatého při potvrzování definitivních pravd víry.



V červenci 2005 Benedikt XVI. řekl v Aostě sympatickou větu: „Papež není orákulum, je neomylný velmi zřídka, jak víme.“ Ono „jak víme“ naráží na skutečnost, že jediný papež, který za 150 let naplnil definici z roku 1870, byl Pius XII. při vyhlašování dogmatu o Nanebevzetí Panny Marie. To neznamená, že papež je učitelem v církvi na vedlejší úvazek. Nikoli. Jako učitel slouží církvi denně slovem i písmem. Jeho promluvy, listy, exhortace a encykliky a mnoho dalšího jsou podstatnou složkou jeho poslání a jsou nazývány řádným magisteriem (na rozdíl od mimořádného, což jsou slavnostní definice koncilů nebo papeže „ex cathedra“).



Čtenář může být překvapen, že ačkoliv učitelské úkony papeže mají odstupňovanou závažnost, řada z nich je neomylná, pokud vyjadřuje víru církve. Nebojme se, nejde o nic obskurního. Tuto neomylnost církve si klidně můžete užít i osobně, stačí kupříkladu říci svému bližnímu „Bůh tě má rád“.



Turbulentní koncil, který zrodil formulaci o neomylnosti, přetrhly vojenské a politické události. K tématu se vrátil až po téměř století 2. vatikánský koncil, který ekleziologii doplnil zejména skvostnou konstitucí Lumen gentium (Světlo národů).



Autor působí na Katedře systematické teologie a filosofie KTF UK a Katedře kulturních a náboženských studií PdF UHK

