Žehnám vám, ať překonáváte bariéry

Vydání: 2020/6 Třicet let svobody řeholí, 4.2.2020, Autor: Jana Praisová

Příloha: Diecézní zpravodajství - Ostravsko-opavská diecéze

Po pětiměsíční rekonstrukci prostor, která stála více než 12 milionů korun, prožili 28. ledna na Biskupském gymnáziu v Ostravě hosté, pedagogové i studenti malou slavnost. Pomocný biskup Martin David prostory požehnal.



Pomocný biskup Martin David žehná nový výtah na Biskupském gymnáziu v Ostravě. Snímek Jarmila Johnová



Přítomné přivítala ředitelka školy Jana Vylobová, děkovalo se, vzpomínalo a následovalo samotné žehnání. Budování čtyř nových odborných učeben, tří kabinetů, bezbariérového přístupu, knihovny, výtahu, vrátnice a podlah téměř v celé budově provázela chvílemi i nejistota, zda se vše podaří včas dokončit. Podařilo, a paní ředitelka tak mohla předat biskupu Davidovi, jako zástupci zřizovatele školy, dva čipy ke vstupu, z nichž jeden byl určen pro biskupa Františka Lobkowicze.



Biskup David v promluvě navázal na Ježíšova slova ze 14. kapitoly Markova evangelia, že ve třech dnech vystaví nový chrám. Volně je spojil s nově nabytou bezbariérovostí školy: „Dobře víme, že neexistují pouze bariéry fyzické, ale stejně tak existují bariéry vnitřní, duchovní a vztahové. Tento den, kdy žehnáme bezbariérové dílo, pro nás může být výzvou, abychom i my dokázali překonávat bariéry, které jsou mezi námi – předsudků, zloby, nenávisti, odpuštěním, porozuměním a láskou, protože to jsou věci, které nás Kristus učí. To bych nám dnes chtěl vyprošovat.“



