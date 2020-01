Zástupci církví se potkali u primátora

Vydání: 2020/4 Neziskovky roku? Ty, co chrání život, 21.1.2020, Autor: Pavel Sršeň

Příloha: Diecézní zpravodajství - Královehradecká diecéze

V královéhradeckém domě U Špuláků se v pondělí 13. ledna sešli představitelé křesťanských církví působících na území města.



Společné setkání. Primátor sedí naproti biskupu Janu Vokálovi. Snímek autor



Na setkání je každoročně zve královéhradecký primátor a už podruhé byl hostitelem Alexander Hrabálek. „Jsem rád, že se můžeme opět po roce společně setkat a že se tím také potvrzuje zájem obou stran o pokračování spolupráce. A troufám si říct, že jde i o přátelství, což je dobrý základ pro další jednání,“ zdůraznil na úvod a následně seznámil své hosty s tím, co se v uplynulém roce ve městě podařilo uskutečnit, na čem se nadále pracuje a co je v plánu. Stejně tak zástupci královéhradeckých církví svěřili primátorovi i sobě navzájem své radosti a starosti. „Pozvání pana primátora si velice ceníme. Město tak ukazuje, že si působení jednotlivých církví váží. Je to zároveň příležitost poděkovat za vzájemnou spolupráci. A ta je velmi přínosná nejen pro obyvatele města, ale rovněž pro turisty, pro které připravujeme některé programy,“ sdělil Mons. Jan Paseka, generální vikář královéhradecké diecéze.



Podle jeho slov je též dobře, že se Hradečané různého vyznání setkávají nejen na společné ekumenické bohoslužbě, ale rovněž na křesťanském plese, při Noci kostelů či v Týdnu otevřených kostelů. „Co se týká obyčejných lidských témat, je moc fajn, že spolu všichni mluvíme třeba i o kultuře, hokeji a mnoha jiných událostech,“ vyzdvihl po setkání s primátorem generální vikář.



PAVEL J. SRŠEŇ

Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články