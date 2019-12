Žáci si prohlédli Vstřícnou školu

Vydání: 2019/48 Papežovo poselství z Hirošimy, 26.11.2019, Autor: Alena Ouředníková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Plzeňská diecéze

Pod heslem „Vstřícná škola“ nabízí Církevní základní škola v Plzni vzdělávání propojující křesťanské tradice s moderními metodami výuky. Zájemci o studium a jejich rodiče si mohli školu projít při Dni otevřených dveří 21. listopadu.



Výuka angličtiny provází žáky Církevní základní školy po celou dobu, v první a ve druhé třídě jako nepovinný kroužek, od třetí už jako běžný předmět. Formou hry s angličtinou seznamuje nejmladší žáky lektorka Helena Zvonařová. Snímek autorka



„Vstřícná škola pro nás znamená respektující přístup nejen k žákům, ale i mezi námi kolegy, aby si mladí lidé odtud do budoucna odnášeli všeobecně respektující přístup k člověku, nejen zaměření na výkon,“ popisuje Lenka Meteláková Pekařová, zástupkyně ředitelky pro první stupeň. V tomto duchu provází žáky od první do deváté třídy i předmět etická výchova. „Výuku doplňujeme akcemi zaměřenými filantropickým a sociálním směrem, kdy se žáci mohou setkávat s lidmi, kteří aktivně žijí křesťanství,“ dodává.



Ačkoli je škola křesťansky orientovaná a jejím zřizovatelem je Biskupství plzeňské, žákem či žákyní se tu může stát kdokoliv bez ohledu na víru či vyznání. Náboženství je volitelným předmětem.



„Nejsme aktivní věřící, ale křesťanské hodnoty považujeme s manželem za důležité, vlastně za to nejlepší, na co se můžeme v dnešním světě spolehnout. Proto jsme se do této školy přišli se synem podívat a přijdeme i k zápisu,“ plánuje maminka, která s budoucím prvňáčkem vyrazila na Den otevřených dveří. Chlapec byl už v nedohlednu, protože se vydal na připravenou hru za pokladem a s dalšími desítkami dětí plnil úkoly na jednotlivých stanovištích. „Pro příští školní rok ještě zapisujeme děti do první a šesté třídy, v dalších letech už budeme zapisovat jen do prvních tříd a na druhém stupni umožňovat pouze drobné přestupy,“ upřesňuje ředitelka školy Kateřina Chejlavová.



Ve stejné budově jako Církevní základní škola sídlí i Církevní střední škola, zaměřená na obory sociální činnost a ekologie. Propojeny jsou aktivity obou škol, žáci základní i střední běžně spolupracují. „Zájemci o středoškolské studium si u nás mohou vyzkoušet zapojení do činnosti školy 13. prosince nebo 18. ledna. A širokou veřejnost přivítáme na adventním jarmarku 19. prosince. Výtěžek bude věnován na charitativní účely podle rozhodnutí samotných žáků,“ zve ředitelka Chejlavová.



ALENA OUŘEDNÍKOVÁ



