Věda i víra u skautů ve Skutči

Vydání: 2020/10 Češi u papeže s Toufarem i Havlem, 3.3.2020, Autor: Pavel Sršeň

Tomáš Šebek, Cyril Höschl, Jarmila Doležalová, Petr Beránek nebo i generální vikář královéhradecké diecéze Mons. Jan Paseka vystoupili poslední únorový den na skutečském semináři Věda, víra a skauting.



Mons. Paseka zahájil seminář mší svatou a v následující přednášce představil zaplněnému sálu Kulturního klubu exhortaci papeže Františka Gaudete et exsultate – Radujte se a jásejte. „Jestli si dnes opravdu máte něco zapsat, něco si z mého povídání zapamatovat, jsou to geniální slova papeže Františka, kterými v exhortaci definuje lásku. Ta slova zní: ‚Svatost není nic jiného než plně žitá láska.‘ To je přece tak jednoduchý návod na to, jak se stát svatým,“ řekl generální vikář. A zdůraznil i další papežova slova: „‚Přál bych si, abys poznal to slovo, to Ježíšovo poselství, které Bůh touží říct světu tvým životem.‘ Tahle geniální slova říkají, že nikdo z nás není na světě zbytečný a méněcenný, ale že každým naším životem chce Bůh něco sdělit,“ povzbudil posluchače.



Profesor psychiatrie, zakladatel a ředitel Národního ústavu duševního zdraví Cyril Höschl zaujal plný sál povídáním na téma Výraz tváře jako okno do duše. Chirurg Tomáš Šebek zase vyprávěl o svých zkušenostech z humanitárních misií neziskové organizace Lékaři bez hranic.



„Fakta o stalinském Rusku mnou otřásla“



Ještě předtím však popsal život obyčejných lidí ve stalinském a leninském Rusku skaut a historik z muzea v Moravských Budějovicích Petr Beránek, na jehož prezentaci jednoho období ruských dějin zareagovala dvaaosmdesátiletá posluchačka Zdena: „Fakta, která jsem právě slyšela, mnou zcela otřásla, ačkoliv se mně to Bohu díky osobně netýkalo. Netušila jsem, jak chtěli ruští komunisté zcela zničit tradiční model křesťanské rodiny. Nedokážu vůbec pochopit, že je možné národu vymýt mozek, aby sebou lidé nechali tak manipulovat, že celé rodiny odejdou žít do komun, kde jsou od sebe jejich členové odtrženi a zcela ztrácí rodinnou identitu.“



Seminář organizovali místní skauti ve spolupráci s Ekumenickou lesní školou a Římskokatolickou farností Skuteč.



