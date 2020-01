Teologická fakulta se rozrůstá

Současný děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích RUDOLF SVOBODA byl 11. prosince zvolen do čela fakulty na další čtyři roky.



Děkan TF Rudolf Svoboda je zároveň trvalým jáhnem (na snímku zcela vpravo). Z druhé strany vedle biskupa Vlastimila Kročila stojí proděkan TF a trvalý jáhen Michal Opatrný. Snímek autor



S jakou vizí jste šel do nové volby? Nevadilo vám, že se o post děkana ucházíte sám?



Před čtyřmi lety jsem měl vizi fakulty, která nepřestává být prospěšná církvi a společnosti, nabízí atraktivní studijní obory a má zároveň kvalitní vědecké výsledky. V tom se nic nezměnilo ani v mé představě o směřování v následujících čtyřech letech. Netajil jsem úmysl jít do nové volby a další navržení kolegové se rozhodli nekandidovat. Děkanský post je ze zákona možné zastávat maximálně dvě za sebou následující období, takže přijímám druhou volbu jako potvrzení směřování fakulty v uplynulých čtyřech letech. Svého zvolení si moc vážím, ale není to jen o mně, ale i o mých spolupracovnících. Proděkani a vedoucí kateder odvádějí skvělou práci.



Co se za čtyři roky podařilo?



Výborně funguje spolupráce s diecézí. Vzděláváme bohoslovce z Diecézního misijního semináře Redemptoris mater. Máme otevřené studium pro budoucí jáhny, akolyty a katechety. Probíhají kurzy pro aktivní laiky nebo formačně-vzdělávací cykly pro duchovní do deseti let po vysvěcení. Úspěšně jsme prošli procesem tzv. institucionální akreditace, což znamená, že nadále můžeme realizovat naše studijní programy, neboť byly státem uznány jako kvalitní. Získali jsme finanční podporu pro řadu užitečných projektů. Jen namátkou jde o projekty týkající se práce se seniory, hospicové péče, vězeňských kaplanů, etických dilemat spojených s provozem autonomních vozidel nebo spirituality mládeže.

Na fakultu také přišla řada špičkových oborníků. Rozrostli jsme se tak, že v brzké době od univerzity převezmeme druhou budovu v centru města. Zájem o fakultu se projevuje i v obrovském nárůstu účastníků kurzů tzv. celoživotního vzdělávání – jen loni to bylo přes 1 800 lidí.



Máte dostatek zájemců o studium mimo celoživotní vzdělání?



Ano, což je dáno tím, že máme rozvinuté dálkové studium, kterého se účastní zejména věkem zralejší lidé. Jejich zájem tak vyrovnal úbytek studentů v denním studiu, způsobený početně slabými maturitními ročníky.



Jaké máte další plány?



Jsem přesvědčen, že základní nastavení fakulty je správné a funkční. Dokážeme se nejen sami „uživit“, ale také rozvíjet z prostředků od státu. Na druhé straně nadále plníme svou úlohu katolické teologické fakulty. Vedle teologie u nás najdete na křesťanství založenou pedagogiku, sociální práci a filozofii. Také rozvíjíme religionistiku, která se od příštího akademického roku začne samostatně vyučovat v bakalářském studiu. Stále musíme hledat příležitosti, jak odborně vstupovat do aktuálních diskusí v církvi a společnosti – a tím také šířit povědomí o tom, co děláme.

V příštím roce oslavíme 30 let od založení. Bude to příležitost poděkovat Bohu, že nám žehnal v našem působení v zemi, která byla tak silně zasažena komunistickou totalitou. Budeme také prosit o jeho požehnání do dalších let.



Doc. ThDr. RUDOLF SVOBODA, Th.D. (narozen 5. 12. 1978 Praha), je historik a teolog. Od akademického roku 2002/2003 vyučuje hlavně historii na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na základě volby z 30. března 2016 byl v dubnu téhož roku jmenován děkanem fakulty. Dne 16. září 2017 byl v českobudějovické katedrále svatého Mikuláše vysvěcen biskupem Vlastimilem Kročilem na trvalého jáhna.

