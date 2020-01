Primátor děkoval koledníkům i dárcům

Vydání: 2020/3 Bible v centru pozornosti po celý rok, 14.1.2020, Autor: Radek Gális

Příloha: Diecézní zpravodajství - Českobudějovická diecéze

Malí i velcí koledníci Tříkrálové sbírky měli minulý týden napilno. Na koledu přišli také na českobudějovické biskupství.



Tři králové (zleva Vít Fialka, P. Stanislav Brožka a Jiří Kohout) navštívili i českobudějovického primátora Jiřího Svobodu. Snímek autor



Minulou středu se tam vypravili ředitel Městské charity České Budějovice Vít Fialka, ředitel zdejší Diecézní charity Jiří Kohout a rovněž její prezident P. Stanislav Brožka. Ve čtvrtek pak s charitní pokladničkou navštívili na radnici českobudějovického primátora Jiřího Svobodu. Ten ocenil význam sbírky a poděkoval dárcům z řad občanů města i koledníkům. „Pak jsme se vydali do krajské nemocnice, na Krajský úřad a do pivovaru,“ sdělil Jiří Kohout s tím, že sládek Adam Brož a další zaměstnanci se na ně ve varně už těšili.



S primátorem Jiřím Svobodou se setkali ředitelé Charit již v pondělí v katedrále sv. Mikuláše při slavnostním žehnání koledníkům. „Budějčáci mají otevřená srdce,“ pochválil primátor. „Přeji koledníkům i Charitě, aby dárci byli štědří, kasičky plné a aby se nikomu nic nestalo,“ obrátil se ke králům usazeným v lavicích.



„V České republice se do ulic vypravilo přes 70 tisíc koledníků, což je třikrát víc, než má Armáda ČR vojáků,“ uvedl Jiří Kohout. „Jste členy armády lásky. Umožňujete druhým, aby sami dávali lásku, a otevíráte jejich srdce, aby udělali něco pro druhé,“ připojil ředitel Diecézní charity.



Biskup Vlastimil Kročil pak požehnal křídu i přítomným králům. „Ať s koledníky vstupuje do lidských příbytků Boží pokoj a na všech, kteří je přijmou, spočine Boží požehnání,“ pronesl biskup.



RADEK GÁLIS

Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články