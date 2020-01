Papež ocenil čtyři pracovníky biskupství

Velké překvapení zažili čtyři zaměstnanci biskupství na předvánočním setkání s biskupem Františkem Lobkowiczem, kdy nečekaně obdrželi z jeho rukou papežská ocenění.



Čtyři pracovníci ostravsko-opavského biskupství obdrželi ocenění papeže Františka. Snímek Pavel Zuchnický



Nejvyšší vyznamenání, které může papež udělit laikovi – Pro Ecclesia et Pontifice (Pro církev a papeže), převzal Aleš Ligocký, dlouholetý sekretář biskupa Lobkowicze. Na rytíře byli „pasováni“ Václav Kotásek, vedoucí stavebního odboru biskupství, a Zdeněk Miketa, vedoucí odboru hospodářské správy majetku. Papež František jim udělil Papežský řád sv. Řehoře Velikého s titulem rytíře tohoto řádu. A dámou řádu sv. Řehoře se stala hlavní ekonomka diecéze Marta Hrušková. „Udělení ocenění se do poslední chvíle podařilo utajit – a tak se čtyři laureáti dva dny předem dověděli, jen že jim chce pan biskup v rámci předvánočního setkání zaměstnanců předat nějaké ocenění, ale nevěděli, o co půjde,“ prozradil pomocný biskup Martin David.



O poděkování těmto pracovníkům za jejich dlouholetou obětavou, systematickou a poctivou práci pro církev v diecézi uvažoval biskup Lobkowicz už delší dobu. Rozhodnutí podat žádost padlo loni před prázdninami. „Byli jsme rádi, když jsme se o pár měsíců později dověděli, že podaným žádostem bylo vyhověno a ocenění jsou udělena,“ doplnil pomocný biskup. Čestné kříže a plakety si dotyční převzali v kruhu svých spolupracovníků na biskupství, kterým zároveň poděkovali. „Bez týmové práce nejsme nic,“ řekla Marta Hrušková a přiznala: „Cítím se mezi vámi bezpečně, pravdivě a vlídně.“



„Jsou to lidé na svých místech,“ napsala na sociální síť pod fotku oceněných Martina Matějová, kolegyně Aleše Ligockého. „Pracuji s Alešem dvacet let na sekretariátě. Je to poctivý člověk nejen ve svém povolání, ale i v osobním životě, v němž je velkým příkladem nejen pro mou rodinu.“ Oceněním získali dotyční zároveň některá tradiční privilegia: členové řádu mají právo vjet v sedle koně do baziliky sv. Petra ve Vatikánu (což ale patrně příliš nevyužijí), je jim zaručeno přednostní místo během papežských procesí i při jiných obřadech a Švýcarská garda je povinna řádovým rytířům salutovat.



JANA PRAISOVÁ

