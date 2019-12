Léčebna nad obranným příkopem

Vydání: 2019/49 Teologové proti eutanazii, 3.12.2019, Autor: Václav Štaud

Příloha: Diecézní zpravodajství - Brněnská diecéze

Stavbu nového pavilonu pro dlouhodobě nemocné ve Vídeňské ulici nechystá město Brno, které provozuje celou nemocnici Milosrdných bratří, nýbrž sám hospitálský řád.



„Město se stará o nemocné dobře,“ chválí převor Martin Macek, nicméně dodává: „Je však nutné, aby se náš řád postupně vracel k nejvlastnějšímu poslání. Na naší nemocnici ve Vizovicích, kterou provozujeme už třetí desetiletí, se ukázalo, že i my umíme pomáhat pacientům a vracet je do života. V Brně začneme se třiceti lůžky.“



Od letošního jara probíhá pod budoucí stavbou archeo logický průzkum, který postupně zaznamenává zajímavé nálezy.



„Počasí nám přálo, dvě třetiny jsou hotové,“ konstatuje vedoucí týmu Robert Antal. „Našli jsme pozůstatky objektů z 16. a 17. století, hroby, keramické předměty, mince. Ale zatímco je takových drobných památek v depozitářích plno, jsou naše zdejší objevy osídlení z 11. století důležitější. Odkrytí kamenné cesty a obranného příkopu potvrdilo teorii, že středověké Brno se rozkládalo na obou březích Svratky,“ uvádí archeolog, jemuž pomáhali brněnští studenti archeologie.



S příchodem zimy se přesunou do odborných pracoven, kde své nálezy zpracují.



