Jablonné čeká výročí i rekonstrukce

Poutní místo v Jablonném v Podještědí letos čeká hned několik velkých událostí. Patří mezi ně pouť s mezinárodní účastí i chystaná rekonstrukce baziliky.



Barokní bazilika letos projde velkou rekonstrukcí. Snímek Petr Zatlkoukal / Člověk a Víra



Rok 2020 je jubilejním rokem zakladatelky poutního místa sv. Zdislavy, patronky rodin, litoměřické diecéze a kongregace sester dominikánek. Podle dostupných pramenů se narodila právě před osmi sty lety (tedy roku 1220, žila do roku 1252). Kvůli tomuto výročí se v poslední květnový den na sever Čech chystají poutníci z různých koutů republiky. Dorazit má i dominikánský magistr Gerard Francisco Timoner, který se stal hlavním představeným řádu loni a pochází z Filipín.



Vznikne nová expozice



V jubilejním roce má také zahájit rekonstrukce tamější baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy. „I to můžeme vnímat jako dar Zdislavy a Zdislavě. Chystáme se opravovat lucernu nad kupolí, fasádu průčelí, elektroinstalace, osvětlení a omítky uvnitř,“ uvedl rektor baziliky P. Pavel Maria Mayer OP. Oprava zasáhne i do podzemních prostor, kde má být později umístěna i nová expozice o významné dobrodince celého regionu. „Rekonstrukce varhan je již v plném proudu,“ podotkl P. Mayer.



Rekonstrukci mohou finančně podpořit drobnými dary i návštěvníci kláštera a poutního místa. „V klášteře nabízíme Jablonské píšťaly – Hořické trubičky, jejichž zakoupením je možné pomoci stavbě varhan. Poutníkům jsou též k dispozici jubilejní oplatky s novým Zdislaviným portrétem a řada dalších dárků se sv. Zdislavou,“ doplnil dominikánský duchovní.



Historický nález



Dobu sv. Zdislavy z Lemberka podle zjištění archeologů pamatují také fragmenty několika prostých obydlí ze 13. století. Trojici pozůstatků tzv. polozemnic výzkumníci nalezli v centru města nedaleko barokního chrámu.



