Farní dům si ve Zlíně opravili sami

Vydání: 2019/50 Adventní trh, místo setkání, 10.12.2019, Autor: Jiří Gračka

Příloha: Diecézní zpravodajství - Olomoucká arcidiecéze

Požehnáním a následnou oslavou završili v sobotu zlínští farníci a skauti rok trvající práce na rekonstrukci nového pastoračního domu.



Nový dům bude sloužit farníkům i skautům. Snímek Milan Kostka



Budovu s přilehlým pozemkem v místní části Kudlov požehnal odpoledne farář P. Kamil Obr z farnosti sv. Filipa a Jakuba. Při následném posezení zúčastnění vzpomínali, co s domem už dosud stihli prožít.



A bylo na co vzpomínat: při opravách domu odpracovali farníci a skauti i jejich rodiče kolem 1 600 brigádnických hodin. „Další lidé vařili nebo dodali občerstvení, umývali okna, půjčili nářadí, přispěli finančně a také se za celou věc modlili,“ dodal Pavel Šintál z 6. skautského střediska, které bude pastorační dům rovněž využívat.



Budova nabízející několik kluboven, multifunkční sál a potřebné zázemí má odlehčit přeplněné faře v centru města i sídlu skautského oddílu. „Bude sloužit k setkání farních společenství, hnutí a skupin i s možností noclehu na matracích. Zároveň stojí v těsné blízkosti místní kaple sv. Václava, takže se hodí také pro akce s duchovním programem,“ popsal Šintál a doplnil: „Chceme ho rovněž nabídnout farníkům k využití pro soukromá setkání.“



Koupi domu i přilehlého pozemku se podařilo uskutečnit díky sponzorskému daru, farnost do opravy investovala 600 tisíc Kč a skautské středisko 40 tisíc. Souběžně s provozem, který se do něj nyní postupně stěhuje, plánují farnost i skauti na příští rok další práce. „Je potřeba dokončit fasádu, vybudovat na pozemku chodníky a provést další venkovní úpravy, aby se dal využívat také přilehlý pozemek,“ uzavřel Šintál.



(gra)

Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články