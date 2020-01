Schönborn slaví 75 let

Vydání: 2020/5 První Neděle Božího slova, 28.1.2020, Autor: Alena Scheinostová

„Toto ‚prodloužení hry‘ chápu jako pověření darovat tento čas Pánu,“ reagoval kardinál Christoph Schönborn poté, co papež František nepřijal jeho rezignaci.

Vídeňský arcibiskup a předseda Rakouské biskupské konference dosáhl 22. ledna 75 let. Podle pravidel podal rezignaci, Svatý stolec jej však zatím v obou funkcích ponechal. Dominikán Christoph Schönborn, kterého v posledním roce souží vážné zdravotní problémy, poté oznámil, že na jaře odejde z čela episkopátu, kde stál od roku 1998.



Za jeho práci pro církev a celou společnost, hledání vyváženého dialogu a podporu sociálně znevýhodněných a upozaděných lidí Schönborna ocenili ve zvláštním vydání katolického týdeníku Der Sonntag (Neděle) rakouský kancléř Sebastian Kurz i prezident Alexander Van der Bellen. Pro prezidenta je kardinál Schönborn navíc „důrazným hlasem, který neustále pobízí k boji proti všem podobám xenofobie, rasismu a antisemitismu“.



Rakouská média a sociální sítě se naplnily blahopřáními. Vyvrcholením byl pak gratulační koncert ve svatoštěpánském dómu v pátek večer. Sbor a orchestr vídeňské katedrály přednesly Mozartovu Velkou mši c moll, následovala agapé na nádvoří arcibiskupského paláce. Výtěžek ze vstupného putuje na charitní projekty doma a v Sýrii.



Christoph Schönborn se narodil 22. ledna 1945 na zámku Skalka v severních Čechách. V září téhož roku byla jeho rodina vysídlena. Jak svěřil minulý týden Radiu Proglas, své rodiště opakovaně navštívil a potěšilo jej, že zde vznikla výstava o jeho životní cestě. „Necítím se tam ale jako doma, vazbu mám spíš k rodnému domu své matky na Moravě. Ten je mi velmi důvěrný díky mnoha historkám, fotografiím a vzpomínkám,“ ohlédl se kardinál.



Letos 27. prosince si kardinál Schönborn připomene zase 50 let kněžství. K tomu ho přivedl dominikán P. Paulus Gunz, díky němuž už v 18 letech vstoupil do kazatelského řádu. Mezi Schönbornovy učitele patřil Joseph Ratzinger – pozdější papež Benedikt XVI.



O Christophu Schönbornovi se uvažovalo jako o možné hlavě církve. Na druhé straně bývá kritizován za příliš liberální postoje. „Jsem zvyklý na těžkosti a v církvi jsem už zažil mnoho problémů a konfliktů, a to i takových, kde jsem byl jednou z konfliktních stran,“ podotkl kardinál. „Mám ale všechny důvody být vděčný za mnoho štěstí, které jsem během života měl. A přeji si jen, abych si uchovával sounáležitost s těmi, kterým se nedostává štěstí, aby mohli žít v dobrých podmínkách,“ uzavřel jubilant.



