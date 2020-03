Češi u papeže s Toufarem i Havlem

Autor: Alena Scheinostová

Požehnání šířit bratrství a prohlubovat vzájemné vztahy mezi křesťany různých vyznání obdrželi od papeže Františka členové české ekumenické výpravy při středeční audienci.





Česká ekumenická výprava u papeže. Mons. Karel Skalický (vlevo), teolog Zdeněk A. Eminger, husitská farářka Martina Viktorie Kopecká nebo člen hnutí Comunione e Liberazione David Macek se na Popeleční středu setkali po generální audienci s papežem Františkem a předali mu knihy o P. Josefu Toufarovi a Václavu Havlovi v italštině. „Papež nás povzbudil, abychom v duchu bratrství usilovali o smíření vzájemných konfliktů z minulosti,“ shrnul pro KT David Macek. Snímek Servizio Fotografico Vaticano



Papeži také předali dva dary, které zrcadlí těžké období českých dějin ve 20. století. „Na 1. března letos připadá 600 let od chvíle, kdy papež Martin V. vyslal proti husitům v Čechách první křížovou výpravu. Velmi jsme proto stáli o to, se v blízkosti tohoto data s papežem Františkem setkat a nechat se od něj vyslat naopak k tomu, abychom byli jako křesťané různých vyznání ‚znamením jednoty v rozmanitosti‘,“ vysvětlil KT jeden z členů výpravy David Macek. S husitskou farářkou Martinou Viktorií Kopeckou z vedení Světové rady církví vystupují na různých místech republiky s ekumenickou talk show #husitkatolik. Zároveň se podílejí na organizaci každoročního festivalu Meeting Brno, který je založen právě na myšlence vzájemného smíření historických pochybení a křivd. V uplynulém týdnu se Kopecká ujala předsednictví festivalu.



Po generální audienci na Popeleční středu mohli svou činnost Svatému otci krátce představit. „Bylo velice milé, že si papež František Martinu Viktorii pamatoval z předloňské synody o mládeži, které se účastnila jako jediná žena mezi duchovními, a hned ji srdečně zdravil,“ vylíčil David Macek. „Popsali jsme mu naši iniciativu s tím, že se v duchu jeho učení snažíme zahajovat procesy vedoucí ke smíření – a ne jen hájit dobytá území, jak nám v těchto dnech připomíná právě výročí oné křížové výpravy. Papež to velice živě kvitoval a připomněl nám, jak důležité je jít společně v duchu bratrství,“ ohlédl se David Macek.



Sbliženi katoliků a protestantů



Dalším členem skupiny byl Mons. Karel Skalický, profesor Teologické fakulty Jihočeské univerzity a dlouholetý exilový činitel, spolupracovník kardinála Josefa Berana a přednášející na Lateránské univerzitě. „Abych se jednou mohl setkat právě s papežem Františkem, jsem si dlouho přál a jsem šťastný, že se mi to splnilo,“ svěřil KT Mons. Skalický. Od Svatého otce si nechal požehnat obrázek spojený se svým římským působením. „Roky jsem tu byl kaplanem u školských bratří maristů a spolupracoval jsem s jejich představeným, kandidátem blahořečení Basiliem Ruedou Guzmánem. Zůstali jsme ve styku i po mém návratu domů. V roce 1996 byli čtyři bratři zavražděni na misiích v Zairu a mně poslali jejich obrázek. Ten nosím pořád u sebe. A nyní jsem papeže poprosil, aby mi jej požehnal,“ prozradil Mons. Skalický.



Tento duchovní se významně zasloužil i o změnu postoje katolické církve k osobě Mistra Jana Husa – tedy o sblížení českých katolíků a protestantů – a svou dnešní podobu by bez něj nejspíš nenabyla ani výstava nazvaná „Moc bezmocných“, jejíž italskojazyčný katalog byl jedním z dárků pro Svatého otce. Právě do Skalického rukou se totiž před čtyřiceti lety dostalo v Římě české znění stejnojmenné eseje Václava Havla o tom, jak funguje totalitní systém. „Prý nám text z Československa poslali schovaný v krabici s čokoládou. To si sice nepamatuju, protože mi paměť už tolik neslouží, ale vím, že jsem esej tenkrát předal mladým lidem z hnutí Comunione e Liberazione, kteří uměli česky, a díky nim a jejich překladatelské práci se pak Havlův esej dostal do světa,“ ohlédl se Mons. Skalický. „Když jsme nyní papeži katalog dávali, položil ruku na Havlovu fotografii na přebalu a řekl: ‚To byl velký člověk,‘“ dodal David Macek. Druhým dárkem byla italská verze životopisné knihy Miloše Doležala Jako bychom dnes zemřít měli o P. Josefu Toufarovi, který byl umučen právě před 70 lety.



Výstava „Moc bezmocných – dálkový výslech Václava Havla“, kterou iniciovali David Macek s italským poslancem Mauriziem Lupim – oba z hnutí Comunione e Liberazione, od loňského roku putuje po různých evropských městech včetně italského nebo evropského parlamentu (viz KT 35/2019). Od 22. do 31. května ji bude hostit festival Meeting Brno a od 1. do 21. června Senát ČR ve Valdštejnské zahradě v Praze.



Na slovo s kardinálem Czernym



Česká skupinka, kterou doplňovali ještě spolupracovníci Karla Skalického teologové František Štěch a Zdeněk Eminger, se o Popeleční středě zúčastnila i odpolední kající bohoslužby s papežem v bazilice sv. Sabiny na Aventinu – posledního Františkova veřejného vystoupení, než ulehl s nachlazením.



Nečekaným bonusem bylo náhodné setkání s česko-kanadským kardinálem Michaelem Czernym SJ, odpovědným při Dikasteriu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji za péči o migranty. „Procházeli jsme s Martinou Viktorií podél kolonády Svatopetrského náměstí – a najednou šel kolem kardinál Czerny. Rychle jsme ho oslovili a představili se mu. Písemně jsme spolu už komunikovali, když jsme ho zvali na Meeting Brno – součástí festivalu je totiž připomínka vyhnání brněnských Němců, k nimž patřila kardinálova rodina. Letos přijet nemůže, protože už přislíbil účast na letních Dnech lidí dobré vůle na Velehradě (kardinál bude celebrovat hlavní poutní mši sv. 5. července – pozn. red.). Ale třeba se podaří, aby přicestoval některý nadcházející rok,“ doufá David Macek.



ALENA SCHEINOSTOVÁ

