Společné díky za svobodu

Připomenout podíl křesťanů na porážce komunistického režimu a společně poděkovat Bohu za třicet let svobody. Ve Štrasburku se kvůli tomu v minulém týdnu sešli společně Češi a Slováci: politici, duchovní, studenti a další hosté.



Přímluvy přečetli čeští lidovečtí politici. Snímek Martin Petrík



Připomínku třicátého výročí pádu železné opony zorganizovali křesťanští europoslanci Michaela Šojdrová a Ivan Štefanec. V pondělí 25. listopadu večer navíc česko-slovenská delegace při Evropské lidové straně prosadila rozpravu o událostech roku 1989 přímo do jednacího řádu Evropského parlamentu. „Dovolte mi připomenout stovky kněží a řeholníků, kteří ve vězení museli vykonávat nucené práce, tisíce rolníků, kterým režim sebral půdu a oni zbytek života živořili, i dvě stě sedmdesát lidí zastřelených na hranicích,“ řekl v plénu Ivan Štefanec.



Významným bodem oslav byla pak úterní konference nazvaná „Role církví ve střední Evropě před třiceti lety a dnes“. Vystoupil na ní mj. biskup Zdenek Wasserbauer. O svých vzpomínkách či výzvách do budoucna hovořili např. katolická disidentka, spolupracovnice Charty 77 a Desetiletí duchovní obnovy Kamila Bendová, P. Josef Suchár z Neratova či slovenská voršilka Miriam Latáková, kteří působili v podzemní církvi.



Za doprovodu pěveckého sboru Stojanova gymnázia Velehrad nakonec všichni společně oslavili děkovnou česko-slovenskou liturgii v kryptě štrasburské katedrály. „Každý z nás by měl v tento okamžik z hloubi srdce poděkovat, že žijeme ve svobodné zemi, a snažit se, aby se totalita v žádné podobě nevrátila,“ vyzval hlavní celebrant Zdenek Wasserbauer.



