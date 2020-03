Sedm let nástupcem sv. Petra

V pátek 13. března zahajuje papež František osmý rok svého pontifikátu. Vychází na periferie světa, zastává se nejchudších, usiluje o dialog a volá k obrácení.



Požehnání přes obrazovky. Svatého otce na velkoplošné obrazovce, jak promlouvá před modlitbou Anděl Páně z knihovny Apoštolského paláce, sledovali poutníci na Svatopetrském náměstí v neděli 8. března. Generální audience ve středu proběhne podobně. Sedmé výročí Františkova pontifikátu provázejí zvláštní opatření kvůli prevenci šíření koronaviru při velkých shromážděních. Nově budou dosud soukromé denní mše z Domu sv. Marty přenášeny živě televizním přenosem. Papež tím chce být v těchto těžkých chvílích věřícím nablízku, jak uvedl jeho mluvčí Matteo Bruni. Snímek ČTK



V těchto dnech je to sedm let, kdy tehdejší kardinál Jorge Mario Bergoglio přijal jméno František a jako vůbec první Latinoameričan a jezuita usedl na stolec sv. Petra. Jeho pontifikát provází důraz na misijní poslání církve a radikálnost evangelia, žitá ekumena, postupná reforma kurie a přeměna vatikánského dvora v centrum služby, ale také hluboká kontinuita s předchůdcem Benediktem XVI.



Týden podle Laudato si’



Významným tématem Františkova pontifikátu je ochrana přírody. „Opětovně naléhám, aby se reagovalo na ekologickou krizi, volání země a nářek chudých, kteří již nemohou déle čekat. Pečujme o stvoření, které je darem našeho dobrého Boha, Stvořitele,“ apeloval papež minulý týden ve videoposelství, kterým vyzývá všechna katolická společenství k týdnu aktivit na ochranu stvoření a jeho chválám. Ne náhodou zvolil František datum 16. – 24. května, kdy uplyne pět let od vydání jeho sociální encykliky Laudato si’, jak připomíná Vatican News.



Papež se také vytrvale modlí a vyzývá k solidaritě s migranty, kteří kvůli ozbrojeným konfliktům a nepřízni počasí ve svých zemích hledají útočiště v Evropě, a zdůrazňuje povinnost křesťanů vstřícně je přijmout, neboť sám Ježíš byl uprchlíkem. Zoufalá situace těchto lidí vedla papeže k volbě tématu letošního Světového dne migrantů a uprchlíků (27. září): „Jako Ježíš Kristus donuceni k útěku“. V něm se zaměří především na pastoraci vnitřních vysídlenců, kterých je kolem 41 milionů, jak uvádí Vatican News.



Papež František se nevyhýbá ani dalším náročným tématům. Loni svolal průlomový summit všech předsedů biskupských konferencí na téma „Ochrana nezletilých v církvi“, aby se předcházelo zneužívání mladistvých. Potírá klerikalismus, římskou kurii rozšířil o řadu ženských členek, a to i ve vedoucích pozicích (roku 2019 bylo v celé kurii 1 016 členek – skoro čtvrtina všech míst), nebo vykročil k větší transparentnosti tzv. vatikánské banky (IOR).



Dokonalost znamená často se měnit



Jsou to ale také srdečná a bezprostřední setkání s lidmi, kázání a promluvy spatra, milosrdenství i ochota přihlížet ke konkrétním situacím lidí, co provází Františkův pontifikát. Několikrát se měl možnost setkat se Svatým otcem také P. Tomáš Roule, spirituál papežské koleje Nepomucenum. „Spíše se ale snažím sledovat jeho myšlenky. A vícekrát jsem prožil vnitřní jistotu, že je tím, koho teď chce Pán Bůh mít za papeže,“ uvedl P. Roule pro KT. Kněz dodal, že ho povzbuzují též slova anglického kardinála Johna Henryho Newmana (kterého blahořečil Benedikt XVI. a loni svatořečil právě František), že „život znamená měnit se a dokonalost znamená měnit se často“, ovšem při zachování kontinuity. „Vše se vyvíjí a roste postupně. Člověk vidí sám na sobě, ale i na dějinách církve, že je potřeba trpělivost – vývoj je pozvolný, ale stálý,“ upozornil spirituál.



