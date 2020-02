Pro církev s amazonskou tváří

Vydání: 2020/8 Pro církev s amazonskou tváří, 18.2.2020, Autor: Tereza Zavadilová

Papež František zveřejnil apoštolskou exhortaci „Milovaná Amazonie“.



Papež František povzbuzuje svou exhortací především obyvatele Amazonie, ale také věřící po celém světě. Na snímku s indiánkou během podzimní synody ve Vatikánu. Snímek ČTK



Očekávaný dokument „Querida Amazonia“ sice nakonec nepovolil v odlehlých oblastech Amazonie kněžské svěcení ženatých mužů (viri probati) ani jáhenství žen, ale vybízí k hlubším změnám v církvi a novým způsobům služby. Zvláště zdůrazňuje roli laiků a smělost i kreativitu při hlásání evangelia.



Neméně důležitým tématem je ochrana nenahraditelné amazonské přírody, zvláště před kácením pralesů, těžbou nerostů či omezováním práv původních obyvatel a jejich vytlačováním do měst. „František vybízí věřící, aby cítili rozhořčení při pohledu na ničení životního prostředí a ohrožení lidské důstojnosti jejích obyvatel, jak už dříve poukazoval papež Benedikt XVI.,“ řekl kardinál Czerny SJ, zvláštní sekretář synody, v rozhovoru pro vatikánský deník L’Osservatore Romano. „Papež říká, že není dobré zvykat si na zlo. Proto vybízí k vytváření sítí solidarity a rozvoje, které by překonaly různé projevy koloniální mentality,“ vysvětlil kardinál.



Podle něj je podstatou exhortace „papežova láska k Amazonii“ a „čtyři sny“ o ní: nasazení všech lidí za obranu práv původních a nejchudších obyvatel Amazonie, zachování kulturního bohatství, překypujícího života tamní přírody a křesťanských komunit, které budují „církev s amazonskou tváří“. „Jedině to, co je milováno, může být zachráněno,“ uvedl kardinál Czerny při tiskové konferenci u příležitosti zveřejnění textu. Andrea Tornielli, ediční ředitel vatikánských médií, shrnul exhortaci takto: „Je to milostný dopis, který neobsahuje jen poetické výrazy, ale také každodenní drama v této oblasti.“ V exhortaci, tedy v závazném dokumentu sloužícím k povzbuzení věřících, která ve španělštině nese název Querida Amazonia (Milovaná Amazonie), se papež věnuje hlásání evangelia, misii, kultuře, životnímu prostředí nebo ekonomice.



Dlouhé roky bez svátostí



Čtyřicetistránkový text o čtyřech kapitolách je výsledkem podzimní synody o Amazonii, na kterou do Vatikánu přijelo téměř 200 katolických biskupů z Jižní Ameriky. Obrací se zejména k obyvatelům devíti latinskoamerických států (Brazílie, Bolívie, Kolumbie, Ekvádoru, Guyany, Peru, Surinamu, Venezuely a Francouzské Guayany) s cca 20 miliony obyvatel.



Některá témata jsou však univerzální, určená pro celou církev – např. role duchovenské služby. Většina latinskoamerických biskupů se totiž na synodě vyslovila pro možnost svěcení ženatých mužů osvědčených ve víře (viri probati), neboť v odlehlých koutech jihoamerického deštného pralesa je velký nedostatek kněží, a věřící se proto musí často dlouhé měsíce obejít bez mší svatých nebo svátosti smíření. Některé komunity takto žijí dokonce desítky let.



TEREZA ZAVADILOVA







Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Zahraniční, Články