Papežovo poselství z Hirošimy

V Thajsku a Japonsku přivítali papeže Františka. Ten se setkal s katolickými menšinami i s buddhisty a vyzval k jadernému odzbrojení.



Papež na místě výbuchu atomové bomby v Hirošimě označil jaderné zbrojení za nemorální. Snímek ČTK



Papež František na celý týden odcestoval na svou 32. zahraniční cestu (19. až 26. listopadu), na apoštolskou návštěvu do Thajska a Japonska. V případě obou zemí jde teprve o druhé setkání s hlavou katolické církve. Jan Pavel II. do Thajska přijel v roce 1984 a do Japonska o tři roky dříve.



Obě země Dálného východu patří k těm, kde žije jen malé procento katolíků. V sedmdesátimilionovém Thajsku jich je pouze 300 tisíc, ve stodvacetimilionovém Japonsku jen něco přes milion. Papež však kromě návštěvy katolických diaspor oslovoval příslušníky jiných náboženství a vyzýval je ke spolupráci nebo upozorňoval na sociální i politické problémy.



Hned po příletu do Bangkoku se objal se svou sestřenicí Anou Rosou Sivoriovou, salesiánkou, která se tam vydala před více než půlstoletím. Pracuje v jedné ze škol, které zde řád provozuje. Papeže doprovodila i k thajskému monarchovi Ramovi X. a jejich rozhovor překládala. „Mnozí buddhisté prohlašují, že papeže rádi poslouchají, protože mluví jasně a jednoduše,“ uvedla už před papežským příletem s tím, že zemi zachvátila doslova „papežská horečka“.



V Thajsku se Římský biskup setkal s představitelem buddhistů Somdet Phra Ariyavongsagatananem. „Naši předkové ve víře by byli velmi šťastní, kdyby viděli nesmírný pokrok v našem hlubokém a trvalém přátelství,“ přivítal buddhistický patriarcha Svatého otce, který se pak vydal i mezi tamní mnichy. Předseda Thajské biskupské konference Louis Chamniern Santisukniran papeže nazval „mostem mezi náboženstvími“.



V Japonsku, kam před 470 lety přišel hlásat křesťanství sv. František Xaverský, se papež František setkal i s novým japonským císařem Naruhitem a premiérem Šinzem Abem. Největší pozornost pak vzbudila návštěva Hirošimy a Nagasaki. Využívání atomové energie k válce označil Svatý otec za nemorální. „Modlitba, neúnavná snaha prosazovat dohody a důraz na dialog ať jsou ‚zbraněmi‘, do nichž vkládáme důvěru, a také zdrojem inspirace pro úsilí o budování spravedlivého a solidárního světa, skýtajícího reálné záruky míru,“ vyzval papež v projevu v Nagasaki k odzbrojení. Modlil se i s těmi, kdo přetrpěli trojí katastrofu z roku 2011 ve Fukušimě. Dále se setkal s jezuity, biskupy či mladými Japonci.



Ač není katolíků v těchto zemích mnoho, mají tam svou tradici i svaté vzory. Papež připomněl thajského blahoslaveného kněze Nicholase Bunkerda Kitbamrunga, který zemřel ve vězení na sklonku 2. světové války. Papež vzpomněl i na japonské mučedníky v čele se sv. Pavlem Mikim, kteří se stali oběťmi pronásledování v době, kdy se Japonci bránili západním vlivům.



KAREL PUČELÍK

