Nezapomněli, radovali se v Sýrii

Vydání: 2019/49 Teologové proti eutanazii, 3.12.2019

Druhý ročník Červené středy, akce, která upozorňuje na pronásledování pro víru, se minulý týden konal nejen v hlavním městě, ale na 80 místech v celém Česku.



Pronásledované pro víru si připomněli věřící na osmdesáti místech po celém Česku v rámci akce Červená středa. Průvod se zapálenými svícemi prošel i centrem Prahy. Trasa vedla kolem červeně nasvícených budov – od Karolina ke kostelu sv. Havla a přes staroměstský kostel sv. Mikuláše až ke Staronové synagoze. Snímek Lucie Horníková / Člověk a Víra



Do červené barvy, symboliky krve, se odělo více než 40 převážně sakrálních objektů. Na podporu pronásledovaných pak svítily poprvé také Petřínská rozhledna v Praze, budova Černínského paláce Ministerstva zahraničních věcí nebo brněnské Mahenovo divadlo. „Svobodu vyznání beru jako základní právo každé lidské bytosti, jako záruku respektu k rozmanitosti. Proto ji musíme chránit. Naopak porušování svobody vyznání představuje indikátor násilí a konfliktů,“ ozřejmil svou podporu ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.



Respekt a úcta



V Praze zahájila akci pořádanou ČBK, Ekumenickou radou církví a Federací židovských obcí odborná konference v Karolinu. „Papež František říká, že svědomí a náboženská svoboda jsou neodmyslitelně spojeny s lidskou důstojností. Je tedy třeba neustále hledět za horizont pouhé tolerance – a to k respektu a úctě vůči druhým. To vede k setkávání se s nimi, včetně přijetí jejich odlišného náboženského vyznání. V úsilí o hledání různých cest můžeme spolupracovat,“ uvedl na konferenci apoštolský nuncius Charles D. Balvo.



Podle organizace Open Doors aktuálně trpí pronásledováním více než 245 milionů křesťanů. Akce typu Červená středa nejen upozorňují na jejich utrpení, ale jsou pro ně zároveň povzbuzením. „Křesťané v Sýrii, Egyptě, Nigérii a snad i v Iráku vědí, že se zde konají modlitby a průvod – a i oni slaví mší svatou. Ve spojení jsme přes mé kolegy v centrále, kteří dále šíří videa a snímky, jež odsud posílám,“ řekla KT Marcela Szymanski, která působí v papežské nadaci Aid to the Church in Need (ACN, Církev v nouzi). Sama loni zažila, jak křesťané v zemích, kde jsou pronásledováni, na podobné akce reagují: „O loňské Červené středě jsme se ve Vilniusu v Litvě propojili přes Whatsapp s věřícími v kostele Neposkvrněného početí v syrském Homsu. Při spojení s námi byli nadšení, plakali a volali: ‚Nezapomněli na nás, nezapomněli na nás!‘ Víte, co to je? Žít v pronásledování a ještě se cítit zapomenutí? Byli nesmírně dojatí.“



Po příspěvcích řečníků z několika zemí následovala židovsko-křesťanská modlitba s áronským požehnáním na závěr. Pak se zhruba 150 lidí vydalo s červenými svícemi na pochod Prahou. Trasa vedla kolem červeně nasvícených budov – od Karolina ke kostelu sv. Havla a přes staroměstský kostel sv. Mikuláše, který spravuje církev husitská, až ke Staronové synagoze. Zatímco se na prvních dvou místech lidé pomodlili Otčenáš, u synagogy uzavřel celé shromáždění rabín, který hebrejsky zazpíval žalozpěv za zemřelé – kadiš, na jehož konci všichni dopověděli „Amen“.



Průvod s písněmi z Taizé



Na pronásledované křesťany pamatovali také v olomoucké arcidiecézi. Červené svíčky zapálili po mši svaté u kostela například v Kyjově nebo Zábřehu a adoraci na tento úmysl uspořádali v Otrokovicích. Mši svatou v Olomouci zorganizovala místní akademická farnost. „Po adoraci v našem kostele se hlouček přibližně padesáti věřících vydal se svíčkami do ulic a za zpěvu písní z Taizé došel až do katedrály. Naše schola Sněženka se postarala o hudební doprovod a bylo velmi silné, když při každé přímluvě jedna ze členek scholy přinesla svíčku před oltář,“ popsal administrátor akademické farnosti P. Jan Regner SJ a dodal: „Jsme opravdu rádi, že se k vysokoškolákům přidalo mnoho dalších lidí a mohli jsme s nimi sdílet tento prostor modlitby.“



Červeně nasvícenou katedrálou sv. Bartoloměje, budovou biskupství a kostelem Nanebevzetí Panny Marie se zapojila plzeňská diecéze. Průvod několika desítek zúčastněných nesoucích červené svíce prošel setmělým náměstím Republiky. Při třech zastaveních, z nichž jedno bylo u nové pamětní desky kardinála Josefa Berana, zazněly modlitba Otčenáš, četba z Písma a promluvy generálního vikáře diecéze P. Jakuba Holíka či faráře Tomáše Živného z evangelické církve augsburského vyznání.



I s dalšími církvemi



„Jsme rádi, že akce proběhla ve spolupráci s dalšími plzeňskými církvemi. Ježíš je s námi, jsme jedno Kristovo tělo,“ zdůraznil P. Holík s tím, že ho potěšila účast mladých lidí i rodin s dětmi. Připomínku obětí náboženské nesvobody zakončila v Plzni studentská mše svatá v kostele ve Františkánské ulici.



(tok, kk, gra, alo)

Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Domácí, Články