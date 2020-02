Nedělní účast 375 tisíc lidí

2020/7, 11.2.2020, Autor: Tomáš Kutil

Katolická církev zveřejnila výsledek podzimní ankety mezi účastníky nedělních bohoslužeb. Podle ní na ně v Česku zavítá 375 tisíc lidí, pětinu z nich tvoří mladí lidé do 20 let.



Účastníci nedělních katolických bohoslužeb podle věku. Zdroj: ČBK



Zjištěná čísla odpovídají průzkumům veřejného mínění, jak uvádí Odbor církevních dat ČBK, který údaje zpracoval. Pět procent respondentů (v přepočtu tedy zhruba půl milionu lidí) totiž v průzkumech pravidelně udává, že chodí minimálně jednou týdně na bohoslužby – toto číslo zahrnuje i bohoslužby jiných církví a náboženství. Pokřtěných je v České republice podle aktuálního odhadu cca 43 % obyvatel. Ke katolické církvi se hlásí bezmála 30 % (STEM 2019). V neděli na katolické bohoslužby tak dochází osm procent ze všech pokřtěných – uvádí datový odbor ČBK.



Čtyřicet procent o Vánocích



O vánočních svátcích přijde do kostela podle průzkumů až 40 % obyvatel. Statistiky podle ČBK potvrzují celosvětový trend: osobní víra narůstá, ale ochota zapojovat se do života institucí obecně, nejen církve, je nízká.



„Na Moravě je pravidelná účast na bohoslužbách častější. Slouží se zde více mší, a tak je to pro lidi přirozenější. Na řadě míst se staví i nové kostely,“ říká P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK. Data o účastnících bohoslužeb sbírá katolická církev zhruba jednou za pět let. Nejvyšší zastoupení pokřtěných je ve věkových kategoriích 70 a více let (jde o předválečné ročníky, pro které byl křest samozřejmostí). Řada z těchto lidí by do kostela pravidelně chodila ráda, ale nemůže ze zdravotních důvodů nebo kvůli vzdálenosti. Zejména v některých oblastech v Čechách jsou obce vzdálené od kostela s nedělní bohoslužbou až 50 km nebo se zde slouží mše jen jednou za měsíc. Nezbývá pak než se spokojit s možností sledovat bohoslužby v televizi či rozhlase.



„Odhadujeme, že čtvrtina z pravidelných návštěvníků se nedostane do kostela každou neděli kvůli nemoci, práci či komplikovanému dojíždění,“ vysvětluje pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. „I v minulosti bylo zvykem, že kdo měl cestu do kostela delší než hodinu chůze, neměl povinnost návštěvy nedělní mše svaté. V dnešní době je navíc možnost sledovat ji v přímém přenosu, za což jsme vděční,“ dodává.



Žen je mezi pravidelnými návštěvníky nedělní mše svaté 59 %. Největší skupinu tvoří ženy ve věku 65 až 79 let – ty tvoří pětinu ze všech pravidelných účastníků bohoslužeb. Nejvíce mužů je mezi mládeží ve věku 10 až 14 let. Na Moravě chodí pravidelně do kostela skoro dvakrát tolik lidí než v českých diecézích.



Na příští rok je v plánu po deseti letech opět pravidelné sčítání lidu v režii Českého statistického úřadu. Řeší se, zda v něm bude přítomna otázka na náboženské vyznání. Vládní předloha zákona s touto otázkou nepočítá, poslanci to ale nejspíš do normy zařadí, jak naznačilo jednání výboru pro veřejnou správu. Lidé by však údaj nadále vyplňovali nepovinně.



