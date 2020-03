Moravský pekař patronem Vídně

Sv. Klement Maria Hofbauer CSsR, rodák z Tasovic u Znojma (nar. 26. prosince 1751), z česko-německé rodiny je uctíván jako patron pekařů, Vídně a Varšavy. Tam působil jako lidový misionář, vyhledávaný zpovědník a ochránce chudých. V neděli 15. března uplyne 200 let od jeho úmrtí.



„Viděl jsem mnohé bezbožníky umírat svatě, a viděl jsem mnohé, kteří se zdáli být svatí, a zemřeli jako bezbožníci,“ zní jeden ze zachovaných citátů světce. Na vitrážích kostelů je k vidění v Moravských Budějovicích, Korolupech nebo Mendlově, na snímku soška z kostela v rodných Tasovicích. Nově je část jeho ostatků v kostele v Šumné. Snímek Radomír Muzikář/Člověk a Víra



V rakouské metropoli si světcovo jubileum připomínají po celý rok. V sobotu 14. března se koná slavnostní bohoslužba ve znojemském klášteře Louka za účasti kardinála Christopha Schönborna a brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. V neděli půjde průvod z vídeňského kostela Panny Marie na nábřeží, který využívají čeští krajané (více na str. 13), do katedrály sv. Štěpána. Po pět následujících týdnů mohou vídeňské pekárny darovat výtěžek z prodeje na dětské hospice. Také se otevře nová poutní cesta z Tasovic do Vídně a v příhraničním Retzu se po světci pojmenuje náměstí. Vídeňská pošta zase vydala pamětní známku. Největší oslavy se chystají v centru Vídně na 23. dubna.



Lidový misionář



V Brně – Horních Heršpicích, kde se nachází jeden z mála Hofbauerovi zasvěcených kostelů a tamní oltář uchovává jeho ostatky, vysadí tuto neděli na jeho památku tři stromy (viz KT 10). Svatý se u nás připomíná také 20. května, o výročí svatořečení. Tradiční pouť cukrářů a pekařů v Tasovicích, kam přijíždějí i poutníci z Polska, kde sv. Klement působil, se letos koná 23. května a o týden dříve v Brně.



Rodným jménem Jan Hofbauer po vyučení pekařem vystudoval gymnázium a jako pekařský tovaryš odešel do Vídně. Duchovní povolání ho ale přivedlo do Itálie, kde jako poustevník přijal nové jméno Klement Maria; později, znovu při práci ve vídeňské pekárně, absolvoval katechetický kurz. Díky pomoci tří bohatých šlechtičen začal jako třicetiletý ve Vídni studovat na kněze, ale osvícenská atmosféra tamní teologické fakulty mu nevyhovovala. Se svým spolužákem Tadeášem Hýblem proto studium přerušili a vydali se do Říma, kde vstoupili do řádu Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů), a roku 1785 byli vysvěceni na kněze a společně vysláni do zahraničí s úkolem založit první klášter za Alpami.



Na tom začali pracovat ve Varšavě. Klement Maria Hofbauer se později stal generálním vikářem řádu. Během napoleonských válek roku 1808 však byli redemptoristé z Varšavy vyhnáni. Světec se neúspěšně pokoušel založit kongregaci redemptoristů také ve své české vlasti. Roku 1820 však uspěl jinde, když ve Vídni založil českou katolickou misii. Měl velký vliv na prostý lid, ale také na intelektuály, radil biskupům, spisovatelům či umělcům. Prostřednictvím významných osobností měl vliv i na řešení církevních otázek na Vídeňském kongresu (1814–1815), který upravoval mezinárodní vztahy v Evropě po napoleonských válkách.



Od císaře Františka I. si vyžádal pro Čechy kostel Panny Marie na nábřeží. Poté, co světec 15. března 1820 zemřel, císař brzy vyhověl jeho přání založit klášter. Mnohem později byl ve Vídni zřízen český kostel Kongregace bratří těšitelů z Gethseman (zkráceně těšitelů) na Rennwegu.



Jiná doba, stejná horlivost



V roce 1888 Klementa Maria Hofbauera blahořečil papež Lev XIII. A roku 1909 ho svatořečil Pius X. Od roku 1913 je uctíván jako patron spolků a tovaryšů a od roku 1914 jako patron Vídně. Bývá zobrazován s růžencem darovaným přímo od papeže Pia VII., díky němuž se podle legend při jeho misiích obrátilo mnoho lidí.



Dnešní představený rakouských redemptoristů P. Michael Brehl CSsR přibližuje světce takto: „Protože se jeho doba velmi liší od té naší, bylo by chybou jednoduše kopírovat jeho dílo a spiritualitu. Od sv. Klementa se ale můžeme učit, jak žít ve společenství s Bohem a zároveň být horlivými apoštoly, zasvěcenými kázat evangelium těm nejchudším a nejvíce opuštěným.“



TEREZA ZAVADILOVÁ

