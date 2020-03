Misijní kříž zve do Budapešti

Autor: Tereza Zavadilová

Maďarská farnost sv. Jindřicha v Praze zahájila vystavením putovního Misijního kříže přípravy na zářijový Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti.



V pražském kostele sv. Jindřicha byl vystaven Misijní kříž pro Mezinárodní eucharistický kongres. Ten se bude v září konat v Maďarsku, a to už podruhé. Poprvé roku 1938 byl tamním papežským legátem Eugenio Pacelli, pozdější papež Pius XII. Kardinál Duka i proto nyní připomněl papežovu zásluhu na záchraně židovských obyvatel Říma v době 2. světové války: „Desetitisíce lidí nalezlo úkryt v klášterech. Vrchní římský rabín projevil vděčnost Piu XII. tím, že při křtu přijal jeho jméno.“ Rabín Israel Zoller totiž na sklonku války konvertoval.Snímek Lucie Horníková / Člověk a Víra



Minulý víkend přivítala „trojitá“ farnost, která slouží Maďarům, Slovákům i Čechům, Misijní kříž. Tři metry vysoký kříž s relikviemi sv. Vojtěcha či sv. Karla I. zve poutníky do Budapešti. „Považujeme to za poslání. A je pro mě vždy velkou radostí, když Češi, Slováci a Maďaři spolupracují,“ pochvaluje si P. Zoltán Baga, který má na starosti komunitu Maďarů v Praze. Už loni v této farnosti zahájili čtvrteční 24hodinové adorace a pravidelně se modlí modlitbu za chystaný Mezinárodní eucharistický kongres, který se bude konat od 13. do 20. září. Jeho mottem je „Všechna spása pramení mi z tebe“ (Ž 87,7) s podtitulem „Eucharistie: Zdroj křesťanského života a povolání“. Kongres začne mší svatou na stadionu Ference Puskáse, během níž má přistoupit k prvnímu svatému přijímání čtyři a půl tisíce lidí. Počet přihlášených poutníků přesahuje 50 tisíc z celkem 80 národností.



Maďarská církev na kongres už pozvala papeže Františka. Vzruch nastal po tweetu italského vatikanisty Francesca Antonia Grany, který prozradil, že tamní církev už papežovu návštěvu organizuje. Velvyslanec při Svatém stolci Eduard Habsburg na zprávu rychle reagoval s tím, že „pokud by se organizace podařila, Maďaři by byli velmi šťastní“. Vatikán návštěvu papeže zatím oficiálně nepotvrdil.



Pochopit a obnovit úctu k eucharistii



Minulý týden pražská maďarská farnost uspořádala křížovou cestu, přednášku o Misijním kříži i o samotné akci. Prahu navíc minulý pátek navštívilo 23 maďarských bohoslovců i jejich představení. „Papež František řekl, že posláním kongresu je, aby evropské státy obnovily či lépe pochopily úctu k eucharistii – tedy aby byly více času s Pánem v tichu a nahlédly, že je v eucharistii skutečně přítomen,“ objasňuje P. Baga. „Kongres jistě přináší mnoho milostí. Ale důležitější než tento vrchol jsou možná jeho přípravy,“ zdůrazňuje kněz, který za velkou příležitost veškerého snažení spojeného s organizací pokládá samotnou možnost více s lidmi mluvit o eucharistické úctě. „Když lidé slyší slovo kongres, vybaví si jen rokování, ale toto je ‚Kristova show‘ – Kristus žije a pro nás katolíky je to dar,“ poznamenává.



Kostel v centru Budapešti pro české poutníky



Také maďarský kardinál Péter Erdő, ostřihomsko-budapešťský arcibiskup, vyzdvihl už dříve význam zvoleného tématu: „Před několika desetiletími se mělo za to, že adorace Nejsvětější svátosti je projev tradice, lidové zbožnosti, ale nyní zjišťujeme, že ji vyhledávají právě mladí lidé.“



Pro české poutníky bude v Budapešti k dispozici kostel přímo v centru města. Program mimo duchovní části pamatuje na rodiny s malými dětmi a chystá kulturní aktivity ve spolupráci s divadly a muzei. V rámci kongresu se také vůbec poprvé bude slavit mše sv. v lovarském dialektu romštiny a doprovodí ji seminář o pastoraci Romů. Přihlášky na kongres je možné podávat na adrese www.iec2020.hu.



Eucharistické kongresy se konají od druhé poloviny 19. století a v současné době se pořádají každé čtyři roky, naposledy to bylo roku 2016 na Filipínách.



