Křížová cesta Josefa Toufara

Vydání: 2020/9 Křížová cesta Josefa Toufara, 25.2.2020, Autor: Tomáš Kutil

Sedmdesát let od smrti komunisty umučeného kněze P. Josefa Toufara připomíná jeho památku tento týden celá řada akcí.



Podobizna a datum úmrtí P. Josefa Toufara na fasádě budovy bývalého státního sanatoria v Praze v Legerově ulici, kde číhošťský kněz zemřel. Snímek Jana Podhorská



Přesně 25. února 1950 zemřel P. Josef Toufar na následky mučení v sanatoriu v Legerově ulici v Praze. Sedmdesát let poté se na stejném místě koná v osm hodin večer připomínková akce, dokonce ve stejném pokoji, kde kněz zemřel. Zvuk i obraz jsou unikátně propojeny se čtyřmi kostely v okolí, které svou polohou tvoří kolem bývalého sanatoria kříž. Jde o kostel sv. Ludmily, sv. Štěpána, sv. Kateřiny a sv. Ignáce.



V kostele sv. Ludmily bude varhanní hudba s ženským vokálem doprovázena skupinou bubeníků hrajících na zvony ve všech ostatních kostelích. Pro akci vznikla skladba Antonína Šrajera a Zdenka Poláška Elegie Toufarova kříže. „Hudebníci se navzájem uslyší ve sluchátkách. Zvuk od všech pak bude prostřednictvím mikrofonů přenášen živě do Borůvkova sanatoria, kde bude probíhat vzpomínková akce a kde se složí ve výslednou skladbu,“ popisuje mezinárodně uznávaný designér a pedagog Otakar Dušek, který akci organizuje. Je i autorem pietního místa Jana Palacha a Josefa Toufara v Legerově ulici. Akce bude živě přenášena na webu cesnet.cz, kde by měl být k dispozici i záznam.



Už v předvečer výročí Toufarova úmrtí rezonovala jeho památka i v pražském Rudolfinu v představení „Kam zmizel můj strýc, pane presidente?“. Skrze scénické čtení a hudbu Slavomíra Hořínky vstoupili diváci do příběhu kněze Josefa Toufara. Po skončení mohli diváci diskutovat se spisovatelem Milošem Doležalem a historikem, knězem a postulátorem Toufarova beatifikačního procesu Tomášem Petráčkem. Už o víkendu hostil konferenci „Josef Toufar – muž pro naši dobu“ klášter v Želivu (více na str. 3 v diecézním zpravodajství).



Jméno Josefa Toufara se objevuje i v letošním festivalu Mene Tekel, který připomíná oběti totalit. Jeho součástí je 1. března ve 14 hodin ekumenická bohoslužba ve svatovítské katedrále, které předsedá kardinál Dominik Duka. Zazní při ní text křížové cesty od Miloše Doležala a Marie Judit od Ježíše Zmrtvýchvstalého OCD.



TOMÁŠ KUTIL

Sekce: Zpravodajství, Domácí, Články