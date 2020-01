Koledují ve vlaku i v divadle

7.1.2020, Autor: Tomáš Kutil

Jubilejně podvacáté, ale poprvé například ve vlaku. V ulicích se to už od 1. ledna hemží kolednickými skupinami Tříkrálové sbírky. Je jich 24 tisíc, podobně jako loni.



Usměvaví koledníci zavítali i do středočeských Černošic. Snímek Martina Řehořová/Člověk a Víra



Vůbec poprvé lze letos potkat koledníky ve vlaku. Umožnila to spolupráce Charity a společnosti Leo Express. Tři králové se objevují na vybraných spojích mezi Prahou a Kolínem a Ostravou a Olomoucí, kde koledují o pátcích a nedělích až do konce sbírky, tedy do 14. ledna. Například i ve vytížených spojích jedoucích do Starého Města u Uherského Hradiště nebo do polského Krakova. „Ve vlacích potkáte koledníky z Arcidiecézní charity Praha a z Charity Hrabyně. Věříme, že naši Tři králové budou při svých jízdách úspěšní a vykoledují příspěvky, které budou během roku pomáhat potřebným a lidem v nouzi, a na oplátku předají cestujícím radost a požehnání do nového roku 2020,“ přibližuje koordinátorka Tříkrálové sbírky Gabriela Víšová. Bude-li mít tato spolupráce dobrý ohlas, měla by se v příštích letech rozšířit do dalších regionů.



V Olomouci letos poprvé vyrazili koledníci z místní Charity zpívat také do Moravského divadla a městské knihovny. Jejich doprovod, hudebníci žesťového souboru Konzervatoře Evangelické akademie, pak před polednem zahráli novoroční fanfáry kolemjdoucím v centru města. „Vážím si tradic, které nás v dnešní nestabilní době pojí s dědictvím po předcích. Naše společnost se tříkrálovou sbírkou zlidšťuje a prosvětluje, pokud nemyslíme jen na sebe a hledáme cesty k druhým,“ říká ředitel Charity Olomouc Petr Prinz.



Více než osm set tisíc korun darovali lidé sbírce prostřednictvím Tříkrálového koncertu v Brně. Přímým přenosem jej vysílala Česká televize 5. ledna, nyní je k vidění na webu ivysílání ČT. Kromě jiných na něm vystoupila skupina Lake Malawi, která loni zastupovala Česko v mezinárodní soutěži Eurovision Song Contest v izraelském Tel Avivu. Sbírku doprovodil 7. ledna Tříkrálový koncert i v ostravském kostele sv. Václava, kde vystoupili písničkář Pavel Helan nebo violoncellista Štěpán Švestka.



