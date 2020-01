Kněží z Evropy poměří síly ve futsalu

Vydání: 2020/5 První Neděle Božího slova, 28.1.2020, Autor: Tomáš Kutil

Mistrovství Evropy ve futsalu, tedy halovém fotbalu, kněží se letos koná v Česku. Zápasy se budou hrát už v druhé polovině února v Praze a v Říčanech u Prahy.



Z tréninku v Říčanech. Snímek archiv českého kněžského týmu



„Také čeští duchovní budou mít na turnaji svou reprezentaci, a proto bude skvělé, když se najde co nejvíce příznivců a fanoušků, kteří přijdou naše kněze podpořit,“ zvou organizátoři.



Základní skupiny se budou hrát 18. února v městské hale a hale Na Fialce v Říčanech u Prahy. Finálový den proběhne 20. února v UNYP aréně Sparta Praha (Podvinný Mlýn) v Praze. Utká se 18 národních týmů, které jsou rozděleny do čtyř skupin. Mezi hráči figurují biskupové, například z Maďarska přijede László Kiss-Rigó, za Slovensko by měl nastoupit zase Milan Chautur, eparcha košické eparchie.



Český tým se ve skupině B utká s Portugalskem, Maďarskem, Itálií a Kazachstánem. Výsledek bude velmi záležet i na výkonu brankáře a jednoho z organizátorů celé akce P. Jiřího Polacha, který působí ve farnosti Budišov u Třebíče a Pyšel. „Doufám v lepší umístění než na předešlých ME, kde jsme vždy skončili třetí, ale od konce. Byl bych rád, kdybychom se vešli do desátého místa,“ uvádí v rozhovoru na facebookovém profilu akce. „Máme skvělou skupinu, kde jsou dlouholetí šampioni Portugalci. Proto budu rád, když s nimi udržíme dobré skóre. Jinak si myslím, že nebudeme-li zmatkovat, máme možnost uhrát velice slušný výsledek,“ dodává.



Evropský futsalový šampionát kněží vznikl v roce 2003. Hraje ho šest hráčů na každé straně, včetně brankářů. První ročník se uskutečnil v Rakousku. Nejprve se pořádal jednou za dva roky, od roku 2011 každý rok. Organizující stát má možnost pozvat i další účastníky. Počet týmů se pohybuje v rozmezí 13–17 států. Český tým letos odehraje svůj pátý ročník. Kromě sportu se účastníci turnaje, kterých je letos zhruba 250, potkávají během akce na společných bohoslužbách.



