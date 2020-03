Zpráva o stavu chudoby

Vydání: 2020/10 Češi u papeže s Toufarem i Havlem, 3.3.2020, Autor: Tomáš Kutil

Chudoba se stala takovou překážkou, že lidé v nouzi už nedokážou plně využívat to, co by jim mělo z nouze pomoci, například služby pro ně určené. O tomto paradoxu informovala minulý týden Charita Česká republika.

K pomoci, která by lidem měla umožnit, aby se vymanili z chudoby, se právě kvůli své chudobě nedostanou. To je zřejmě nejzávažnější zjištění ze zprávy Caritas Cares 2019, kterou Charita Česká republika připravila spolu s organizací Caritas Europa v celoevropském průzkumu, kdy využila většinu služeb, které poskytuje. V obsáhlých dotaznících odpovídali jak klienti, tak sociální pracovníci, kteří znají situaci v terénu.



Vyplývá z nich, že se za poslední dva roky zhoršil přístup ke zdravotní péči, ale snížila se i dostupnost předškolních zařízení a pomoc úředníků při hledání nového zaměstnání. Dalším vážným problémem při boji s chudobou je horší dostupnost bydlení. Charita ČR také navrhuje konkrétní opatření ke zlepšení situace.



Prezentace české části zprávy se minulý týden zúčastnila mj. Maria Nymanová, generální tajemnice celoevropské Caritas Europa. „Je to náš příspěvek ke snaze, aby v Evropě nikdo nemusel žít v chudobě,“ uvedla s tím, že zpráva přináší celou řadu informací pro národní vlády a evropské instituce, které by na jejich základě měly navrhnout konkrétní opatření.



Zjištění je zveřejněno v rámci souhrnné zprávy Caritas Cares, kterou vydává Caritas Europe jednou za dva roky a v níž se zabývá stavem chudoby v Evropě. Podílí se na ní 16 zemí a její kompletní znění představí Charity v březnu Evropské komisi.



Celá zpráva je dostupná na webu charita.cz.



TOMÁŠ KUTIL



