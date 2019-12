Začíná čas rorátních bohoslužeb

Vydání: 2019/48 Papežovo poselství z Hirošimy, 26.11.2019, Autor: Jiří Macháně

České adventní specifikum s dávnou historií ožije už za pár dní. Nastal čas rorátů. Bohoslužby s těmito zpěvy začínají před prvním rozbřeskem – přesto jejich obliba rok od roku roste.



K rorátům patří světlo lucerny. Snímek Jarmila Fussová/Člověk a Víra



Nezvyklá atmosféra začátku dne, tma rozrážená světlem lucerniček a unikátní liturgické zpěvy lákají do kostela nejen dospělé, ale poměrně ochotně si přivstanou i malé děti. Leckde pro ně chystají na faře i snídaně, aby po mši mohly vyrazit rovnou do školy. „U nás v Ostravě-Šenově připravujeme pohoštění nejen pro děti, ale pro celou farnost. Všechny zveme na faru každou sobotu. Při snídani posedíme a povykládáme – nejde o buchty, ale o moc pěkné, pohodové a nespěchající adventní společenství,“ líčí farnice Miroslava Křížová.



„Tradice rorátních zpěvů a bohoslužeb rozhodně roste a zájem mě moc těší,“ říká hudební historik a muzikant Michal Pospíšil. „Věřící chtějí roráty zpívat, líbí se jim a mají je rádi. Přijít do kostela brzy ráno a zpívat krásné texty na krásné melodie je jedinečný zážitek.“ Jak říká, za posledních několik let znalost rorátů uvnitř církve vzrostla. S premonstrátem P. Christianem Pšeničkou chtějí ve vzdělávání pokračovat, a proto připravili v Rožmitále pod Třemšínem o víkendu 13. – 15. prosince speciální pěvecký kurz. „Jste srdečně zváni, chcete-li se zapojit do adventní liturgie, zpívat roráty, ale chybí vám kuráž. Během sborových dílen se naučíme něco z repertoáru rorátních zpěvů a prožijeme zpěv jako výraz modlitby,“ zve P. Pšenička.



Řešení pro všechny, kdo nemohou do kostela na roráty přijít nebo se v jejich okolí žádné nekonají, vymyslel P. Petr Hofírek z Dolního Němčí v olomoucké arcidiecézi. Před několika lety objevil nahrávky staročeských rorátů, které nazpívaly boromejky. Začal přemýšlet, jak je spolu s notovým zápisem využít nejen pro roráty ve farnosti, ale i pro věřící jinde. A tak vytvořil aplikaci pro mobilní telefony a rovněž internetovou stránku www.roraty.jednoduse.cz, kde lze nalézt jak nahrávky, tak noty a texty rorátů. A nejen to. „Každý den adventní doby v sedm hodin ráno začne v aplikaci i na webu živý audiopřenos rorátů z kostela v Dolním Němčí. Třeba i vám tyto pravidelné ranní modlitby a zpěv pomohou lépe odolávat předvánočnímu shonu, který nám svět tak neodbytně vnucuje,“ nabízí P. Hofírek. Aplikaci Roráty lze najít na Google Play.



Označení roráty pochází z úvodu adventní písně Rorate coeli de super (Rosu dejte, nebesa, shůry). Původ rorátních mší lze hledat již v době vlády Karla IV., vrcholu dosáhly v 16. století. K těmto mším se postupně vyvinula tradice typického českého liturgického zpěvu, který nemá v evropské kultuře obdobu. Rorátní zpěv provozovala zvláště tzv. literátská bratrstva. Roráty upadaly v zapomnění kvůli rušení bratrstev za josefínských reforem, liturgické reformě a období komunismu.

JIŘÍ MACHÁNĚ

