Teologové proti eutanazii

Děkani tří teologických fakult zveřejnili otevřený dopis, který adresovali Parlamentu ČR. Varují v něm před chystaným zákonem o eutanazii.



Obsáhlý list je členěn do sedmi bodů, v nichž se teologové vyjadřují k aktivní eutanazii i asistované sebevraždě. Chtějí tak přispět do celospolečenské diskuse. Podotýkají například, že stav trvalé a nesnesitelné tělesné bolesti bez naděje na zlepšení je už nyní medicínská praxe schopna vyloučit, protože „je-li péče poskytována adekvátně, má potřebné řešení i pro veliké útrapy“.



Zamýšlený zákon tak podle nich „není prostředkem pro zmírnění situace trpících, nýbrž legalizací jejich (sebe)usmrcení. Má legitimizovat situaci, kdy osoba, jež se rozhodla ukončit svůj život, vtahuje do svého úmyslu další osoby, jež se mají na její smrti vědomě podílet,“ upozorňují děkani pražské, jihočeské i olomoucké katolické teologické fakulty – Vojtěch Novotný, Rudolf Svoboda a P. Peter Tavel. Dále varují, že zapojení lékaře do eutanazie by přineslo zásadní změnu vztahu mezi lékařem a pacientem.



Schválení navrhovaného zákona by podle děkanů mohlo vyvolat i tzv. efekt kluzkého svahu: „Na roveň fyzického a duševního utrpení pacientů jsou pak stavěny psychické útrapy spojené se zdánlivě neřešitelnými existenciálními otázkami a sociálními problémy. Může dojít také k tomu, že je vůle trpícího ukončit svůj život dokonce pouze předpokládána a k usmrcení dochází i bez požádání. Takové nebezpečí je neúnosné.“



Proti eutanazii a asistované sebevraždě se před časem společně vyslovili křesťané, židé a muslimové (více v KT 45).



Plné znění dopisu najdete na webu ktf.cuni.cz

