Svátky s lidmi bez domova

Vydání: 2020/1 Tříkrálová sbírka slaví 20 let, 30.12.2019

Vánoce jsou časem solidarity s těmi, kdo mají nouzi. Chybí jim materiální zabezpečení, střecha nad hlavou, ale i blízký člověk. Také proto se například pro lidi bez domova organizují sbírky a vánoční obědy. Hlavní je však být spolu.



Se třiceti stolovníky usedl při obědě pro chudé u salesiánů v ostravském středisku Don Bosco biskup Martin David. Snímek Pavel Zuchnický



V Ostravě se do oběda pro chudé poprvé zapojil biskup Martin David. S více než třiceti pozvanými zasedl ke stolu 28. prosince u salesiánů v Don Bosku. „Pozvání na oběd jsem přijal velmi rád. Stejně jako v roce 2018 ve Vítkově to bylo i tentokrát v Ostravě milé setkání s členy této komunity a lidmi, kterým se snaží pomáhat,“ uvedl biskup Martin. „Měl jsem možnost zažít radost a vděčnost těch, kterým je Komunita Sant´Egidio nablízku svou službou. Jsem vděčný, že v Ostravě působí a věnuje se lidem na okraji společnosti,“ poznamenal. „Jako je podstata Vánoc zázrakem, představuje setkání u slavnostně prostřeného stolu, s přáteli a vánočními dárky, pro mnohé z těchto lidí zázrak,“ podotkla jedna z organizátorek Magdalena Hýrková. Jídlo a koledy jsou podle ní pro lidi bez domova hezké, ale podstata je jinde. „Hlavním programem byl v Ostravě, podobně jako třeba v Praze či Olomouci, především vzájemný čas spolu – tedy prostor pro povídání si a sdílení radostí i starostí,“ doplnila.



V Praze se vánoční obědy organizované Komunitou Sant´Egidio konají hned na dvou místech, nají se při nich 300 lidí. V Arcibiskupském paláci oběd slavnostně zahájil kardinál Dominik Duka, v Arcibiskupském semináři pak biskup Zdenek Wasserbauer. Hosty byli lidé bez domova, senioři, romské rodiny a postižení. Podávala se polévka s játrovými knedlíčky, pečená kachna se zelím a knedlíkem. Jako dezert pak vánoční cukroví a ovoce. Každý host si odnesl vánoční dárek. Akce by se nemohla konat bez zhruba stovky dobrovolníků. Někteří servírovali jídlo, jiní usedli za slavnostně prostřený stůl spolu s hosty.



Ke slavnostně prostřené tabuli pozvala mezi svátky Komunita Sant´Egidio potřebné také v Olomouci. „Každým rokem se nám daří o něco navýšit kapacitu, letos jsme tak mohli pohostit 130 lidí. Většinu z nich tvoří ti, s nimiž se běžně pot-

káváme,“ upozornila Magdalena Hýrková z pořadatelského týmu. Ten podle ní klade důraz na to, aby hostina v Arcibiskupském paláci byla skutečnou slavností. „V těch, kterým se během roku snažíme pomáhat, vidíme přátele, a proto s nimi chceme Vánoce prožít tak, jak to děláme i doma, slavnostně,“ připojila.



Na potřebné pamatovala v Olomouci také místní Charita. Už před svátky požádala veřejnost o příspěvek nebo o potraviny a hygienické potřeby, aby mohla připravit na čtyři sta balíčků pro lidi bez domova, matky samoživitelky v tísni nebo handicapované a také aby uchystala štědrovečerní pohoštění v nízkoprahovém denním centru. „Klientům zde na Štědrý den připravujeme řízek s bramborovým salátem. Mohou si vybrat, jestli si štědrovečerní jídlo vezmou s sebou, nebo ho sní u nás při poslechu vánočních koled spolu s dalšími klienty, pracovníky a dobrovolníky,“ sdělila mluvčí Charity Olomouc Eva Štefková.



Charitní guláš



Diecézní charita Plzeň přichystala několik vánočních akcí pro ty, kdo jsou v hmotné nouzi nebo by trávili svátky v osamění. Vánoční guláš podávali v plzeňském azylovém Domově sv. Františka 19. prosince studenti Střední hotelové školy v Plzni, kteří jej také uvařili. Bývalí studenti, kteří nyní provozují cateringovou firmu, přispěli dárkovými potravinovými balíčky. „Na Štědrý den dostali všichni zdejší klienti i ti, kdo přišli ten den z ulice, kuřecí řízek a bramborový salát. A ti, kdo zde pak nocovali, drobný dárek. Během vánočních svátků zde byly zdarma k dispozici cukroví i jiné potraviny od dárců,“ popsal mluvčí Diecézní charity Petr Šimek.



Vánoce v noclehárně



Po celou zimu je v případě mrazů Domov sv. Františka ve Wenzigově ulici připraven při naplněné kapacitě brát zájemce o nocleh zdarma na tzv. teplou židli, na níž mohou strávit noc v teple. Domov sv. Františka v tomto období nabízí ve zvýšené míře zejména šatstvo. „I azylové domy a domovy pro matky s dětmi v tísni pořádaly o vánočních svátcích pro své klienty štědrovečerní posezení spojené s obdarováním. Většinou jde o štědrovečerní večeři, zpívání koled a nadílku dárků,“ vyjmenoval mluvčí.



„V Chebu tradičně jako každý rok proběhla vánoční večeře pro lidi bez přístřeší a na Štědrý den večeře i s dárky pro osamělé farníky. Každoročně také pořádáme Strom splněných přání pro klienty zdejšího azylového domu,“ vypočetla ředitelka Farní charity Cheb Eva Kolafová.



Nepostradatelnou tradicí, o niž se zasloužil biskup František Radkovský, je každoroční setkání a pohoštění pro osamělé lidi na Štědrý den v poledne, které i letos proběhlo za přítomnosti biskupa Tomáše Holuba a primátora města Martina Baxy v sále na plzeňském biskupství.



TOMÁŠ KUTIL, ALENA OUŘEDNÍKOVÁ, JIŘÍ GRAČKA a JANA PRAISOVÁ









Sdílet článek na:

Sekce: Články, Domácí, Zpravodajství