Vydání: 2020/4 Neziskovky roku? Ty, co chrání život, 21.1.2020, Autor: Tomáš Kutil

Uznáním pro křesťanské charitativní organizace, které chrání život od začátku do konce, bylo minulý týden udílení cen Neziskovka roku. Uspěla hospicová péče i organizace, která pomáhá matkám s dětmi.



Organizace Na počátku vyráží s přednáškami o nenarozeném životě i do základních škol. Při programu s názvem Pro život využívá řadu názorných pomůcek, například tyto modely embryí. Cílem je, aby mladí lidé přistupovali ke vztahům odpovědně, a snížil se tak počet neplánovaných těhotenství. Snímek archiv Na počátku



Titul Neziskovka roku se vyhlašuje ve třech kategoriích podle velikosti a uděluje ho Nadace rozvoje občanské společnosti. Ve střední kategorii zvítězila organizace Na počátku, která už 25 let poskytuje poradenství, ubytování a podporu těhotným ženám a maminkám s dětmi v tísni. „Cena je pro nás velkým povzbuzením a motivací. Soutěž jsme brali spíše jako zkoušku. Chtěli jsme zjistit, jak to chodí, a získat zpětnou vazbu, poučit se a inspirovat. Za rok či dva bychom se mohli přihlásit znovu a využít nabytých zkušeností. Na získání titulu jsme si zprvu netroufali pomyslet,“ uvedla pro KT ředitelka Eva Vondráková. „Soutěžilo s námi mnoho skvělých organizací a my jsme vděčni, že jsme mohli poznat tolik inspirativních lidí, kteří za nimi stojí,“ ocenila.



Uspět v této soutěži není nic snadného. Přihlašuje se formou obsáhlého dotazníku, poté přijedou hodnotitelé zkontrolovat, zda údaje odpovídají realitě. Organizace, které postoupí do finále, následně obhajují své fungování před odbornou komisí. „Byla to pro mě taková malá státnice,“ podotýká ředitelka Vondráková s tím, že důraz kladou hodnotitelé na ekonomické i personální řízení organizace.



Veřejnost vybrala prachatický hospic



Třetí místo v kategorii velká neziskovka získala Charita Uherský Brod, druhé místo ve střední kategorii obsadila Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň.



Cenu veřejnosti obdržel prachatický Hospic sv. Jana N. Neumanna. „Když nám někdo fandí a oceňuje naši práci, je to veliká vzpruha. Půlka mzdy,“ řekl ředitel Robert Huneš. Cenu bere jako ocenění práce všech neziskovek a je rád, že letos uspělo tolik organizací napojených na církev. „Ukazuje to naši nepostradatelnost. Církev totiž působí tam, kde to stát buď neumí, nebo se mu to nevyplatí. Kde ostatní končí, my začínáme,“ dodává Huneš.



Počet oceněných křesťanských organizací zaujal i prezidenta Charity ČR biskupa Pavla Posáda. „Je to dobrá zpráva. Máme zkušenost, že křesťané se snaží žít pro druhé, nejde nám jen o sebe, ale křesťanská láska v sobě nese pomoc těm nejpotřebnějším. Jsem rád, že to chápe i okolní svět. Je to pro nás povzbuzení, ale zároveň závazek pro další práci,“ uvedl pro KT.



