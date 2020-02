Evropský turnaj ve futsalu se českým kněžím vydařil

Minulý týden Česká republika poprvé pořádala evropský šampionát kněží ve futsalu. Český tým před domácím publikem vybojoval zatím nejlepší umístění v historii.



Českému kněžskému týmu se letos dařilo nejlépe v celé jeho pětileté historii. K výsledku pomohli osvědčení hráči i nováčci. Snímek ČTK



Do Prahy a nedalekých Říčan přijelo na 250 kněží z celé Evropy. O vítězství v turnaji v halovém fotbalu v úterý 18. 2. a ve čtvrtek 20. 2. bojovalo 18 týmů. Největší důvod k radosti nakonec měli polští kněží. Letošní ročník vyhráli, a z čela tabulky tak vystrnadili Portugalce, kteří skončili třetí.



Dobře se dařilo i českému výběru, který si ještě před turnajem přál skončit v první desítce, zatímco dosud vždy končíval spíše na chvostu tabulky. Přání se nakonec vyplnilo a jen málo chybělo, aby svá očekávání čeští sportovci z řad katolických duchovních předčili. „Oproti loňskému roku jsme se zlepšili, hráli jsme více jako tým,“ pochválil kněžský mančaft P. Jiří Šůstek.



Po vyrovnaných výkonech v základní skupině Češi hráli s Chorvaty dokonce o devátou příčku. Utkání skončilo po dvou klasických desetiminutových poločasech bez branek, a tak následoval penaltový rozstřel, v němž měli více štěstí Chorvati.



„Skončili jsme desátí, což je úspěch. Po odehraných zápasech ale myslím, že máme na víc. Budeme tedy trénovat dál. Byla by škoda, kdybychom zkušenosti v dalším ročníku nevyužili,“ řekl po zápase s Chorvatskem nehrající kapitán P. Marek Hric, kterého kvůli zdravotním problémům na hřišti zastoupil P. Jozef Kadlic.



Netradiční turnaj přivedl do Říčan a na závěrečná utkání do Prahy také řadu fanoušků, svým duchovním přijeli fandit jejich farníci. Například P. Jana Slavíka přijela podpořit mládež z ostravsko-opavské diecéze, zaskakujícího kapitána P. Kadlice zase povzbuzovala skupina z příchovického centra Křižovatka.



„Atmosféra při zápasech byla opravdu krásná, lidé fandili nejen svým týmům. Moc hezké bylo spojení kněžské duchovnosti a takové normální lidskosti,“ popsala zážitky z tribuny boromejka Angelika Pintířová, která navštívila jak utkání v Říčanech, tak závěrečné boje v Praze. Kněží se na hřišti opravdu nešetřili, rozhodčí museli vytáhnout i několik žlutých karet. Vylučovat naštěstí nemuseli.



Účastníci turnaje se každý den scházeli ke společným bohoslužbám, a to pokaždé v jiné farnosti. Zavítali tak třeba do premonstrátského kláštera na Strahově nebo do kostela sv. Ludmily na Vinohradech, kde zahajovací bohoslužbu celebroval litoměřický biskup Jan Baxant.



„Přítomným kněžím-futsalistům jsem připomněl, že v kněžském povolání sice usilují o svornost a bratrství, avšak ve futsalové hře stojí proti sobě. To naštěstí neznamená, že do těchto i jiných životních zápasů, někdy i tvrdých bojů především za šíření Kristova království, se nedá vnést ohleduplnost, přejícnost, a hlavně ovládnutí sebe sama,“ uvedl pro KT litoměřický biskup a dodal: „Týmová hra je krásná tehdy, když se využijí nejen kopačky, ale i smírné podání ruky a další projevy velkorysosti ušlechtilých sportovních a křesťanských i kněžských srdcí.“ V průběhu čtvrtka spolu s fotbalisty tentokrát v kolárcích a kněžských albách slavil mši ve svatovítské katedrále kardinál Dominik Duka. „Fotbal je týmová hra, a my někdy hrajeme sólohry a to nemá dobré dopady. Ať Bůh žehná nejen vaší sportovní, ale především kněžské činnosti, která je pro tento svět tolik potřebná,“ řekl primas český.



