Betlémské světlo na stovkách míst

Vydání: 2019/51-52 Oslavme ten „tajemný svátek“, 17.12.2019, Autor: Václav Štaud

V sobotu 14. prosince převzali čeští skauti v Rakousku Betlémské světlo. A v sobotu 21. prosince je rozvezou vybranými vlaky po všech českých a moravských diecézích.



I čeští skauti převzali ve Vídni Betlémské světlo přímo od „Dítěte světla“, jedenáctileté Victorie Kampenhuberové (vlevo), která ho přivezla z Betléma. Snímek Martin Štecher/Člověk a Víra



Výsada reprezentace ČR na ekumenické slavnosti ve Vídni byla (s loňskou výjimkou) po celých 30 let svěřena skautskému středisku Řehoře Mendela v Brně. A jeho členové zamířili i tentokrát hned následující den do brněnské katedrály svatých Petra a Pavla. Tam pomocný biskup Pavel Konzbul požehnal všem, kdo budou v záři betlémského světla, symbolu přicházejícího Krista, slavit Vánoce.



Zaplněná katedrála se živě zbarvila mnoha desítkami skautských krojů. Měla ho také členka organizačního týmu Stanislava Vachová, která Vídeň v této roli navštívila už více než dvacetkrát: „Duchovní setkání skautů z většiny evropských zemí přináší pokaždé úžasné zážitky. Kostel sv. Leopolda ve čtvrti Donaufeld zaplnili skauti do posledního místa. Z naší vlasti samostatně vyjelo ještě kolem 150 mimobrněnských bratří a sester. Mnozí se pak vraceli přes Brno, kde přespali, a proto zde mohou být s námi,“ uvádí Vachová.



I s jedenáctiletým Lukášem



Na rukávech krojů vidíme vyšitá jména měst jako Hradec Králové nebo Jablonec nad Nisou. Vedoucí děčínské skupiny Jan Janouch též patří mezi pravidelné účastníky pouti: „Do Vídně vždy bereme za odměnu jednoho z mladých skautů nebo skautek z našeho střediska, aby je atmosféra mezinárodní akce povzbudila. Tentokrát jel s námi jedenáctiletý Lukáš. Vidíte, jak je nadšený?“ ukazuje Janouch na chlapce. Příští rok by se předání Betlémského světla mělo uskutečnit už podruhé v historii mimo Vídeň, a to v Salzburgu.



Na 774 nádraží



„V letošním roce skauti a skautky Betlémské světlo rozvezou 62 vlaky a lidé si pro ně mohou přijít do 774 vlakových stanic a na stovky místních akcí. Všechny lze nalézt na webu www.betlemskesvetlo.cz s přehlednou mapou,“ říká Jan Svoboda, koordinátor Betlémského světla. Kromě Českých drah se do rozvozu letos zapojují soukromí dopravci. V Praze a Olomouci skauti předají biskupům světlo zase v katedrálách – v obou případech to bude při mších svatých 22. prosince od 10 hodin.



Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje k myšlence zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-Powella. Betlémské světlo tak může pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.



VÁCLAV ŠTAUD

Sdílet článek na:

Sekce: Články, Domácí, Zpravodajství