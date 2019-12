Češi na audienci u papeže

Tisíce českých poutníků si na závěr římské části národní pouti při středeční audienci vyslechly povzbuzení papeže Františka, některé děti se navíc svezly papamobilem.



Česká delegace předala papeži dar symbolizující korunu sv. Anežky. Snímek Radka Blajdová / ČBK



„Srdečně vítám poutníky z České republiky se všemi biskupy Čech, Moravy a Slezska a společně s představiteli veřejného života. Jste tu dnes proto, abyste si připomněli výročí kanonizace sv. Anežky České, kterou uskutečnil zde v bazilice sv. Petra před třiceti lety sv. Jan Pavel II.,“ řekl čtyřem tisícům českých a moravských poutníků papež po promluvě inspirované slovy ze Skutků apoštolů na téma důležitosti laiků v církvi.



Na závěr audience předala delegace v čele s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou Svatému otci sochu od umělce Daniela Ignáce Trubače, která symbolizuje korunu sv. Anežky. Zatím není jisté, kde bude socha vystavena. „Kéž se sv. Anežka, kterou zde připomíná vámi přinesená socha, za vás i nadále přimlouvá. Kéž s novým nadšením žijete podle evangelia mezi tolika spoluobčany, kteří Pána Ježíše ještě neznají, a nasazujete své síly pro společné dobro,“ povzbudil poutníky papež. S nevšedním darem byla spojena i finanční sbírka na chudé a potřebné. „Sbírka, kterou jste uskutečnili ve jménu sv. Anežky, je toho krásným svědectvím. Láska zakrývá všechny hříchy,“ dodal papež.



Osobní setkání



Někteří z poutníků měli dokonce možnost setkat se s papežem Františkem tváří v tvář. Děti z farnosti sv. Anežky na pražském Spořilově se dostaly až do papežova vozu, ti starší si museli počkat na papežovy spontánní výpravy přímo k věřícím. „Byl to pro mě životní zážitek. Měla jsem poprvé možnost se zúčastnit audience s papežem Františkem a poté mu podat ruku a pozdravit ho. To se už nemusí opakovat,“ svěřila se KT po audienci Zora Dubská z Prahy.



Papež navíc pozdravil české zpěváky ze sborů Stojanova gymnázia Velehrad, Collegia hortense z Teplic, Brněnské scholy mládeže a mostecký pěvecký sbor SMoG. Ti totiž audienci hudebně doprovázeli. Zazněly při ní píseň věnovaná přímo sv. Anežce nebo česká a slovenská hymna.



KAREL PUČELÍK, Vatikán

