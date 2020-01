Bible v centru pozornosti po celý rok

Vydání: 2020/3 Bible v centru pozornosti po celý rok, 14.1.2020

Neděli Božího slova, kterou vyhlásil papež František, letos 26. ledna slavíme poprvé. Zároveň vstupujeme do Roku Bible.



Ilustrační snímek Miroslav Novotný/Člověk a Víra



„Je sice pravda, že každou neděli nasloucháme Božímu slovu, ale můžeme o jedné určité neděli toto slovo hlásat slavnostněji a doprovodit ho reflexí i viditelnými znameními, která poukazují na jeho důležitost v církvi,“ komentoval vyhlášení Neděle Božího slova předseda Papežské rady pro novou evangelizaci, arcibiskup Rino Fisichella. Papež podle něj naléhá, aby se lektoři na četbu Božího slova patřičně připravovali, jak se děje třeba u akolytů. „Myslím, že je to tak trochu pastorační provokace, protože dobře víme, jak to vypadá v našich kostelích, kde jde číst první člověk, který projeví ochotu. To však nevypovídá o hodnotě, která náleží Božímu slovu,“ dodává arcibiskup Fisichella.



Letošní rok zároveň Katolická biblická federace, sdružující národní instituty biblického apoštolátu, vyhlásila Rokem Bible. Nejen biblické společnosti proto vybízejí k různým aktivitám s Písmem ve farnostech či společenstvích. Jednou z inspirací může být projekt v Německu. Žáci 45 škol v pasovské diecézi se rozhodli slavit Rok Bible tím, že přepíšou všechna čtyři evangelia, a vytvoří tak jedinečný umělecký počin. Každá třída přispěje třemi listy. Oficiálně tento projekt odboru školní pastorace při pasovské diecézi a Nadace rodného domu papeže Benedikta XVI. začal v lednu 2020, vybraná pilotní třída v pošumavském Lallingu však opisovala už během prosince. Dílo má být dokončeno v dubnu, v květnu dostane uměleckou vazbu a v červnu výsledek požehná pasovský biskup Stefan Oster. Kniha poté bude putovat mezi jednotlivými školami. Pomalé přepisování Písma má podle organizátorů meditativní rozměr a kromě toho děti přiměje, aby se Božím slovem soustředěně zabývaly.



ALENA SCHEINOSTOVÁ, TOMÁŠ KUTIL





