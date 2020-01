Poznávat lépe Boha

Vydání: 2020/4 Neziskovky roku? Ty, co chrání život, 21.1.2020

Blíží se termíny přihlášek na vysoké školy. Desítky lidí se ročně hlásí na studium teologie – denní i dálkové. K čemu vlastně takové studium je? Jde jen o zálibu, nebo ho lze prakticky využít? A jaká je role teologických fakult ve společnosti?



Studenti při seznamovacím kurzu navštívili litoměřický jezuitský kostel. Snímek Marie Opatrná



„Teolog musí jít kupředu, musí více studovat. Musí se také zabývat tím, co není jasné a být odvážný v diskusi,“ povzbudil papež František loni v listopadu členy Mezinárodní teologické komise. Přesně v tomto duchu se teologické fakulty českých univerzit snaží vstupovat do veřejného prostoru. Své aktivity proto teologové chtějí zacílit nejen na své stávající a budoucí studenty. Často mají co říct i širší veřejnosti – a to nejen z řad věřících posluchačů.



Nedávno jsme viděli, jak dokážou v konkrétních případech společně vstoupit do veřejné debaty o určitém problému, aby přiblížili křesťanský pohled s argumenty. Teologové ze tří teologických fakult – z Prahy, Olomouce i Českých Budějovic – se takto vyjádřili k záměru přípravy zákona o asistované sebevraždě a aktivní dobrovolné eutanazii. Svou kritiku shrnuli ve společném prohlášení: „Jako představitelé teologických fakult, jež se – vedle jiného – věnují (bio)etickým otázkám lidské existence, k tomu zaujímáme následující stanovisko, jímž chceme přispět ke společenské diskusi o dané problematice.“



V sedmi bodech pak předložili důvody, pro něž by mělo být projednávání zákona zastaveno, případně zamítnuto. Varují, že změny by se dotkly „i samotného pojetí lidské osoby a sebepojetí lidské společnosti“. Zvažovaný zákon by podle nich vedl k legalizaci sebevražd, navíc s aktivní účastí zdravotnických pracovníků. „Má legitimizovat situaci, v níž osoba, jež se rozhodla ukončit svůj život, vtahuje do realizace svého úmyslu další osoby, jež se mají na její smrti vědomě příčinně podílet,“ vysvětlili.



Nahlédnout za zdi fakult



K čemu slouží studium teologie a co vlastně obnáší, zjišťují zájemci (nejen) z řad středoškoláků právě v těchto dnech, kdy je na akademické půdě vítají vyučující a starší studenti. Všechny tři zmíněné teologické fakulty totiž v lednu uspořádaly dny otevřených dveří. „Snažíme se na nich zájemcům vždy co nejvíc přiblížit budoucí studium. Uchazeči si proto mohou promluvit přímo s vyučujícími jednotlivých oborů o průběhu studia, obsahu předmětů i logice jejich posloupnosti. Mohou se zeptat, jak probíhají přijímací pohovory a na co při přípravě zacílit,“ zmínila proděkanka pražské Katolické teologické fakulty a historička umění Marie Opatrná.



Zájem studentů potvrzují i počty návštěvníků. Například na Cyrilometodějskou teologickou fakultu v Olomouci přišlo minulou sobotu více než 160 lidí. „Zaznamenali jsme tentokrát ve větším počtu zájemce o kombinovanou formu studia a o navazující dvouleté magisterské studium,“ popsala proděkanka Lucie Cincialová. „Největší část návštěvníků ale pochopitelně tvořili studenti maturitních ročníků, většinou už téměř rozhodnutí, kteří si přišli potvrdit svou volbou. Naši studenti poznávali mnohé zájemce, s nimiž se setkali na gaudeámech a kterým rozdávali své vizitky. Osobní kontakt se tedy osvědčil. Velký zájem zaznamenal i náš nový program Etika a kultura v mediální komunikaci,“ dodala teoložka.



Možnost více poznat své budoucí působiště si v neposlední řadě pochvalují samotní zájemci. „Velmi se mi líbil rozhovor se stávajícími studenty,“ řekla jedna z návštěvnic sobotního programu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. S tím, proč se rozhodli studovat teologii, se v následující anketě svěřili Katolickému týdeníku někteří studenti z uvedených teologických fakult.



KAREL PUČELÍK, RADEK GÁLIS

