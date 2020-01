Chtějí zakusit opravdovost života v klášteře

Aby jakékoli řeholní společenství přetrvalo, potřebuje dorost. Hovořili jsme o tom se třemi mladými řeholníky.



Mladí lidé chtějí mít jistotu, že budou i v zasvěceném životě šťastní. Snímek Ondřej Mléčka



Oblát Vlastimil Kadlec, dominikánka Jordána Kleinwächterová a františkánka Kristina Hřebíková pomáhají mladým lidem na jejich mnohdy krkolomné cestě za štěstím. Hledání povolání je pro dnešní mladé lidi mnohem složitější než dříve, upozorňuje P. Kadlec. Už proto, že je nejprve čeká komplikovaná bitva o vlastní identitu. „Musejí doslova zjišťovat, kým jsou a čím vším mohou být v té džungli měst, sociálních sítí a v nepřeberné škále nabídek a možností tohoto světa,“ vysvětluje P. Kadlec. Mladí lidé sice zůstávají zvídaví, ale nejsou stejní jako před deseti dvaceti lety. „Jako by se spokojili s málem a méně snili – nechce se jim příliš měnit vlastní životy a svět okolo. Hledání povolání je ovšem změna, proces a cesta. A pro ně je těžké se na ni vydat, protože mají rádi svou jistotu a nechce se jim podstupovat riziko. Nejraději by s Bohem uzavřeli pojistnou smlouvu, která by jim zaručila, že to všechno dopadne dobře,“ popisuje své postřehy P. Vlastimil Kadlec.



„Ano, chtějí mít jistotu, že budou šťastní,“ doplňuje jeho slova dominikánka Jordána Kleinwächterová a pokračuje: „Myslím, že velkou překážkou pro mladé lidi hledající povolání je strach z rozhodnutí, z toho, že není cesta zpět. Stále častěji se setkávám s tím, že si řeholní život ani neumějí představit. Bojí se, že se za nimi zavřou dveře a oni svůj život nenaplní.“



Co když se spletu?



P. Vlastimil Kadlec zdůrazňuje už naznačený kontrast mezi nabídkou neomezených možností světa ve smyslu, „můžeš být tím, kým chceš,“ a nejistotou, „co když se spletu“. „Do toho se navíc přidává podivná představa povolání jako takřka osudového rozhodnutí, které Bůh o mém životě předem učinil. Logicky pak u mladého člověka sílí obava, že když se netrefí, bude navěky nešťastný. Když spolu s mladými lidmi stojíme na životní křižovatce, ukazuje se nám, že teprve vydání se na cestu naznačí správný směr,“ vysvětluje s tím, že tato cesta, respektive její hledání, předpokládá také vytrvalost a trpělivost. Kde je však vzít, „když jsme dnes nervózní, už když nám odpověď na sms nebo v chatu nepřijde do několika minut,“ podotýká P. Kadlec.



Skok do neznáma



Františkánka Kristina Hřebíková obavám z rozhodnutí rozumí. „Žijeme v době, kdy máme všeho dostatek, a přesto nám stále něco schází. Přiznejme si každý, že jsme se naučili více se obklopit věcmi než budovat vztahy. Možná proto nám často chybí pocit důvěry a bezpečí. Ježíš však velmi často opakuje výzvu: ‚Nebojte se!‘ Je přeci přirozené, že před životním rozhodnutím mladý člověk zažívá strach. Je to skok do neznáma. Kolik obav jej dnes provází. Když to ale riskneme a svěříme svůj život Bohu, kolik nového a třeba i krásnějšího dostaneme, než co jsme opustili,“ nabízí východisko sestra Kristina.



Volba znamená něco obětovat



Kamenem úrazu pak často bývá zmíněná neochota vzdát se něčeho ve prospěch jedné ze zvolených variant. Sestra Jordána upozorňuje, že dnešní svět nabízí více atraktivních možností a věcí, kterých se mladý člověk v procesu volby musí vzdát – zkrátka je nebude mít. „To je ale těžké, protože mu okolí zároveň často dost důrazně říká, že bez nich nebude šťastný,“ zmiňuje dominikánka. Jednou z charakteristik generace tzv. mileniálů, kteří nyní dorůstají k milníku v hledání své životní cesty, je přitom úsilí využít doslova všech nabídek, jež jim otevřená společnost předkládá. „A oni se ptají, proč by měli něco, nebo dokonce sebe obětovat,“ přibližuje P. Vlastimil a dodává: „Ale oběť je naprosto klíčová pro naši radost, pro naše štěstí a plnost života. Všichni totiž toužíme po lásce, celý život doslova žebráme, abychom byli milováni a mohli milovat. A láska je radikální vyjití ze sebe sama. Najednou je v mém životě někdo, kdo je na prvním místě místo mě. Ježíš nebo manžel či manželka. Najednou už nejsem pupkem světa. Tohle totiž platí pro manželství i pro zasvěcený život – a to je oběť jako hrom, bez níž nebudeme šťastni.“



Vlastimil Kadlec se někdy setkává i s názorem, že aby žil zasvěceným životem, musí být „fakt borec“. „Zasvěcený život je pro lidi zvenčí často hrdinstvím. A přitom naše řeholní sliby mluví spíše o naší křehkosti,“ osvětluje P. Kadlec.



Zájem o pravdivost



Všichni tři oslovení řeholníci se shodují, že mladí lidé jsou mimořádně citliví na osobní svědectví a vzory. Pokročí-li ve svém hledání až k setkání s řeholníky, chtějí je poznat opravdu zblízka, zakusit jejich opravdovost. „Dobře přitom rozpoznají autenticitu. Přitahuje je člověk modlitby. Bedlivě sledují, jaké máme vztahy, jak se modlíme a jaké vytváříme společenství. Dále sledují formu a kulturu našeho života, náš osobní projev. Někteří přicházejí s představami z knih a filmů, ale většinou opravdu hledají způsob života, který by jim byl blízký,“ líčí svou zkušenost Kristina Hřebíková.



Podobně Jordána Kleinwächterová pozoruje u mladých lidí hlavně zájem o pravdivost: „Chtějí vidět a zažít, že to, co jim o sobě říkáme, opravdu žijeme. Chtějí nejen slyšet, ale skutečně prožít, že zasvěcený život má smysl. A zároveň se ujistit, že když velmi jemně vnímají, že je Bůh povolává, nebudou v dnešním světě úplně mimo; že zasvěcený život není něco staromódního, co do dnešní doby už vůbec nepatří.“



JIŘÍ MACHÁNĚ







