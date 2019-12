Aby církev dýchala oběma plícemi

Vydání: 2019/50 Adventní trh, místo setkání, 10.12.2019, Autor: Jiří Prinz

Před sto lety 17. prosince 1919 se narodila jedna z nejvýraznějších osobností českého katolicismu druhé poloviny 20. století – kardinál Tomáš Špidlík.



Na laskavý humor kardinála Špidlíka vzpomínají jeho spolupracovníci dodnes. Snímek Jaroslav Hodík



„Profesor Špidlík je ve světě považován za nejkompetentnějšího českého vědce. Jeho dílo obsahuje enormní počet publikací, které dosáhly věhlasu v akademickém světě i na mezinárodní úrovni. Jeho profesorská dráha zahrnuje padesát roků badatelské činnosti a i jako emeritní profesor byl neustále zván na konference a přednášky po celém světě,“ přibližuje význam kardinála Špidlíka jeho řádový spolubratr, jezuita P. Pavel Ambros.



Právě vstup do Tovaryšstva Ježíšova lze považovat za rozhodující událost v životě boskovického rodáka. Stalo se tak po uzavření českých vysokých škol na podzim roku 1939. „Nic jsem si nevybíral. Přišlo to samo jako většina věcí v mém životě a jsem přesvědčen, že to bylo dobře, že jsem udělal, co jsem měl,“ vzpomínal v knižním rozhovoru Duše poutníka na okamžik, kdy doprovázel svého kamaráda na pohovor k jezuitům a nakonec u nich sám zůstal.



Teologická studia absolvoval po válce v Nizozemsku, kde byl v roce 1949 také vysvěcen na kněze. Protože v tu dobu komunisté církev už systematicky pronásledovali, domů se vrátit nemohl. Rozhodl se tudíž zůstat ve svobodném světě. A tak začalo bezmála čtyřicetileté období života v emigraci, období, kdy se stal jednou z nejrespektovanějších osobností spirituální teologie ve světě.



Duchovní cvičení dával i papeži



I tentokrát zasáhla „náhoda“. Po emigraci zakotvil mladý teolog v české koleji Nepomucenum v Římě. Zdejší spirituál si chtěl vzít na měsíc volno a požádal Špidlíka, zda by za něj nezaskočil. Ten kývl a z měsíčního záskoku se nakonec stala 38 let trvající služba. Právě jako spirituál Nepomucena pak objevil svou „životní lásku“ – východní spiritualitu. „Když jsem se stal spirituálem Nepomucena, chodil jsem na obědy do Orientálního ústavu. Při styku s tamními patery mě napadlo, že bych si tam mohl udělat doktorát. Zvolil jsem si spirituální téma u P. Hausherra, který byl prakticky zakladatelem tohoto oboru. Tento stárnoucí profesor ve mně pak viděl svého budoucího nástupce a později mne takto představoval i na univerzitě,“ ohlížel se v knižním rozhovoru Tomáš Špidlík.



V oboru východní spirituality si postupně vybudoval renomé svými knihami Spirituality křesťanského východu, Modlitba či Ruská idea. Zvláště poslední z nich vzbudila (nejen) v odborných kruzích mimořádnou pozornost. Bývalý francouzský prezident Mitterrand si před smrtí vzal do nemocnice na čtení právě tuto knihu (což její autor okomentoval slovy: „Doufám jen, že v důsledku toho neumřel!“). Jak vysvětluje P. Pavel Ambros: „Ve svém systematicko-vědeckém díle prokázal Špidlík nesmírný talent pro srozumitelné podání a pedagogickou vnímavost k individuální potřebě posluchače. Tato zkušenost vyrůstá z mnohonásobně prověřované praxe při duchovním spoludoprovázení v jeho kněžské činnosti.“



Věhlas českého teologa nezůstal bez povšimnutí ani v nejvyšších kruzích římské kurie. Zvláště když vrchol Špidlíkovy tvorby spadal do pontifikátu polského papeže Jana Pavla II., který kladl mimořádný důraz na to, aby církev dýchala oběma plícemi – západní i východní. V roce 1995 tak Tomáš Špidlík obdržel pozvání do Vatikánu, aby zde udělil duchovní cvičení samotnému papeži. „Často se mne ptají, neměl-li jsem strach kázat Svatému otci a kardinálům. Nejsem velký hrdina ve vystupování, ale v tomto případě nevidím důvod, proč bych se měl bát. Odpovídám ironicky. Kazatel musí mít strach, aby lidé neodpadli od víry. A toho jsem se v tomto případě nebál,“ popsal se svým typickým humorem kardinál Špidlík. Důkazem toho, že svůj úkol zvládl na výbornou, je kardinálský klobouk, který mu týž papež předal v roce 2003. Kardinál Tomáš Špidlík zemřel 16. dubna 2010 ve věku 90 let.



JIŘÍ PRINZ

Sdílet článek na:

Sekce: Články, Téma