Dobrá kniha: Zlatý hattrick Ladislava Heryána

Vydání: 2020/9 Křížová cesta Josefa Toufara, 25.2.2020, Autor: Jan Paulas

Dobrou knihou roku 2019 v literární anketě KT se stal titul „Sami na této zemi?“ z pera P. Ladislava Heryána.



P. Ladislav Heryán při slavnostním uvedení své knihy Sami na této zemi? Snímek archiv nakladatelství Portál



Salesiánský kněz P. Ladislav Heryán vyhrál tuto literární anketu již potřetí za sebou. Poprvé to bylo s knihou Stopařem na této zemi a loni s knižním rozhovorem U Božího mlýna, který s ním vedl Josef Beránek. Nyní je to opět autorská knížka, která pojednává o Boží přítomnosti mezi námi – jak zní její podtitul. Vydal ji Portál.



Jen o dva hlasy méně získal knižní rozhovor Jožina Valenty s P. Markem Váchou Jízda v levém pruhu. Nápad na vznik této knihy se prý zrodil jedné noci, když oba seděli u ohně kdesi v argentinských horách. Je vidět, že z Argentiny přicházejí samé dobré inspirace. Mladý kněz Josef Prokeš se rozhodl vydat svou knižní prvotinu s názvem Pán se stará a hlasující se postarali, aby získala v anketě bronzovou medaili.



Na dalších dvou místech skončily knihy, které se zabývají stavem současného světa, dnešními hrozbami a krizemi, ale také nadějí, kterou do něj mají vnášet právě křesťané. Kniha známého historika Timothyho Snydera Cesta k nesvobodě je spíše o tom prvním, francouzský filozof, teolog a spisovatel Fabrice Hadjadj v knize Když je všechno na cestě ke zkáze pak nezapomíná hlavně na to druhé.



Těsně za nimi se shodným počtem hlasů skončily dvě knihy spojené s redaktory KT. Knižní rozhovor s emeritním plzeňským biskupem Františkem Radkovským V Boží režii vedl Tomáš Kutil. A knížku Jana Paulase Strach na vsi vydal přímo Katolický týdeník. Do první desítky, resp. dvanáctky se probojovalo ještě pět titulů, které rovněž představujeme v této příloze.



V anketě letos hlasovalo 93 oslovených osobností pro tři knihy, které pokládají za dobré knihy roku 2019. Každý ze tří hlasů měl stejnou hodnotu. Celkovým nejúspěšnějším nakladatelem letošního ročníku se stalo Karmelitánské nakl., které bodovalo celkem 14 knihami.



JAN PAULAS





Výsledky ankety





1. místo: 14 hlasů



Ladislav Heryán: Sami na této zemi? (Portál)



2. místo: 12 hlasů



Marek Vácha – Jožin Valenta: Jízda v levém pruhu (Cesta)



3. místo: 8 hlasů



Josef Prokeš: Pán se stará (Portál)



4. místo: 7 hlasů



Fabrice Hadjadj: Když je všechno na cestě ke zkáze (CDK Brno)



5. místo: 6 hlasů



Timothy Snyder: Cesta k nesvobodě (Paseka a Prostor)



6. – 7. místo: 5 hlasů



Jan Paulas: Strach na vsi (Katolický týdeník)



František Radkovský – Tomáš Kutil: V Boží režii (Karmelitánské nakl.)



8. – 12. místo: 4 hlasy



Papež František: Christus vivit (Karmelitánské nakl.)



Pavel Hošek: Evangelium lesní moudrosti (CDK)



Zdeněk Jančařík: Miláček Páně (Portál)



Lene Mayer-Skumanzová, Martina Špinková: Velká dětská Bible (KNA)



Paul Zulehner: Církev jako matka a pastýřka (Vyšehrad)





