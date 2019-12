Po stopách P. Josefa Toufara

Vydání: 2019/50 Adventní trh, místo setkání, 10.12.2019, Autor: Miloš Doležal

Příloha: Perspektivy 50

O třetí adventní neděli uběhne 70 let od tzv. číhošťského zázraku, který se udál 11. prosince 1949 a je neodmyslitelně spojen s osudem P. Josefa Toufara. Při této příležitosti vyjde začátkem roku 2020 kniha „Když není motorka, lépe chodit pěšky“ – jde o průvodce po místech spojených s Toufarovým životem. Její autor, který se dlouhodobě osobnosti číhošťského mučedníka věnuje, poskytl v předpremiéře redakci KT ukázky.



Josef Toufar (uprostřed) se svými gymnaziálními spolužáky na řece Doubravce u Chotěboře (1934). Snímek archiv Miloše Doležela



Českomoravská vysočina dala střední Evropě řadu pozoruhodných osobností a míst, která jsou s těmito postavami spojena, ba jimi prostoupena. Stará Říše a vydavatelství Josefa Floriana, Petrkov a Bohuslav Reynek i Suzanne Renaud, Dolní Vilémovice a Jan Kubiš, Brtnice a Josef Hofmann, Kaliště i Jihlava a Gustav Mahler, Humpolec a Ivan Martin Jirous, Číhošť i Zahrádka a Josef Toufar. Společně vytvářejí pozoruhodné kulturní silokřivky a duchovní pletivo, o které se v roztřeseném a otřásaném světě můžeme opírat, inspirovat se jím, nechat vést.



Dnes se vydáváme na cestu za Josefem Toufarem (1902–1950), venkovským, ramenatým knězem, který prakticky celý život zůstal Vysočině věrný. A jehož tělo se na domovskou Vysočinu v roce 2015 vrátilo po pětašedesáti letech.



Chrámy, školy, polní cesty



Na cesty za příběhem Josefa Toufara jsem se vydával od konce 80. let. Potkával jsem na nich knězovy přátele, příbuzné, spolupracovníky, spolužáky, žáky, farníky, kolegy, sousedy, svědky, vrahy. A také místa... hospody, chrámy, kaple, kapličky, fary, školy, samoty, polní cesty, venkovské světnice, kobky, nemocniční pokoje, krajinná zákoutí, hřbitovy, úřady, laboratoře… A právě pamětníci a návštěva konkrétních míst mi pomáhali nahlédnout či dohlédnout k určité události, situaci, a umožnili tak řadu okolností pochopit. Jako kdyby v paměti oněch míst bylo obsaženo vše, co se na nich kdysi událo, stalo a odehrálo. Mé cesty za P. Josefem Toufarem se nevznášely v mystickém oparu sto sáhů nad zemí, ale docela obyčejně byly ukotvovány v konkrétních reáliích. Tak, jako byl zcela konkrétní, z masa a kostí, živoucí Josef Toufar. A protože se v posledních letech na mě často obracejí jednotlivci i celé skupiny, abych se stal jejich průvodcem po stopách a místech spojených s P. Toufarem, rozhodl jsem se pro ně vytvořit malý toufarovský bedekr.



Pochopitelně největší místo v něm zabírají tři důležité body Toufarova života: Arnolec – Zahrádka – Číhošť. Ale součástí toufarovských cest jsou také malé venkovské školy, kde učil, podnájmy jeho studentských bydlišť, hostince, kde hrál s venkovskou kapelou, či lokality jeho prázdninových pobytů. Sám Josef Toufar byl zdatný chodec, své farnosti obcházel v zimě v létě zvlněným vysočinským terénem pěšky, s pořádnou obuví a svačinou v kapse. Tedy nabízí se do některých toufarovských míst vyrazit na pěší (či cyklistickou) pouť, okusit fyzicky „chuť“ těchto koutů, básnicky řečeno „dotknout se dotýkaných kamenů“ poznamenaných požehnaným působením našeho kněze. Mohlo by se s dávkou ostychu napsat, že bedekr by mohl sloužit jako podnět k (ná)sledování šlépějí číhošťského mučedníka. Vzít vážně jeho příklad, důslednost, nasazení, skromnost, mužnost, vlídnou tvář a také smích, při kterém se tak rád zakláněl.



Vzít vážně toufarovské podněty a na cestě po jeho stopách o nich přemýšlet. Mnohá z toufarovských míst jsou dnes již změněna k nepoznání, řada z nich zatopena přehradou či zbourána. A naopak – jsou lokace, které viditelně nesou Toufarovu ruku, jeho charizma.



Na pohlednice či při loučení Josef Toufar psal či dodával: „Až pojedete nebo půjdete kolem, tak se určitě zase zastavte.“ Tento bedekr je také takovým obyčejným a srdečným pozváním, abyste se na toufarovská místa vydali a nezapomněli se na nich zastavit a zahledět nejen do minulosti, ale i na ono vždy naléhavě pomíjející „teď a tady“.



Miloš Doležal. Autor je básník, spisovatel a publicista





Sdílet článek na:

Sekce: Články, Perspektivy, Přílohy