Modlitba jako nová naděje

Je krásné, když se partneři spolu jeden za druhého modlí. V době chození, v začátku manželství, nad dětskou postýlkou a postupem času s dětmi, ale také tehdy, když děti opustí rodné hnízdo, a pak i jako stařeček a stařenka. Ideál známe… Jenže realita někdy bývá trochu jiná.



Mnohé páry se spolu začnou modlit až ve chvíli, kdy přijdou těžkosti. Snímek Pixabay



P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci na olomouckém arcibiskupství, se potkává se snoubeneckými páry. Mnozí považují společnou modlitbu za velmi důležitou. Skrze modlitbu se snaží jeden druhého poznat a více se mu přiblížit. Hledají pak, jak se spolu modlit. Zároveň se kněz ale setkává s manželskými páry, pro něž společná modlitba tak důležitá není nebo na ni těžko nacházejí čas – a začínají se modlit až ve chvíli, kdy nastanou těžkosti.



To potvrzují i manželé Radek a Marta Čtvrtlíkovi ze Šternberka, kteří připravují snoubence na svatbu a starají se o manželské páry ve své farnosti. Oba se angažují v nové iniciativě Manželům nablízku (www.manzelumnablizku.cz). „Zjišťujeme, že modlitba v rodinách není samozřejmá a často k ní lidé sahají, až když prožívají krizi,“ říká Radek. „Naše modlitby dlouho probíhaly s dětmi. Podle věku jsme je obměňovali, aby to děti bavilo a zapojovaly se,“ vzpomíná jeho žena Marta. S manželem jsou třicet let a dětí mají sedm. „V poslední době, kdy už některé odešly z domova a zbývající jsou v pubertě, hledáme něco společného pro nás dva,“ svěřuje se Marta Čtvrtlíková. A tak se začali modlit breviář, žalmy nebo číst Písmo. Dodává, že pro ni je osobně důležitá i ranní modlitba, kdy každý den dvacet minut cestou do práce děkuje za manžela, za vztahy, za rodinu, za zdraví: „Dělám to pravidelně delší dobu. Samozřejmě nemohu čekat, že když se začnu modlit, výsledek se hned dostaví.“ Vzpomíná, jak její modlitba za jednu konkrétní záležitost byla vyslyšena až po přibližně patnácti letech.



I ve chvílích krize



Zvlášť v době vztahové krize je důležité, aby si partneři navzájem říkali, že se za sebe modlí, a aby se dokázali modlit nejen s dětmi, ale i spolu. „Sám jsem nejvíc pociťoval, že se za mě žena modlí, právě v době, když jsme měli krizi,“ říká Radek Čtvrtlík. Za velký bonus považuje manželské společenství, kde se páry modlí za sebe navzájem. „Přál bych všem, kteří mají problémy, aby to zažili – tu obrovskou sílu modlitby společenství, vědomí, že se o ně můžete opřít. Zázemí, které vám i v těžkostech dává pocítit, že jste milované Boží dítě,“ vysvětluje Radek Čtvrtlík.



P. Petr Bulvas, který doprovází řadu manželských párů, mluví o velké síle modlitby za manžele. Mnohdy zažil únavné hodinové hovory, které zdánlivě nikam nevedly – a pak najednou stačilo se společně pomodlit, a lidé jako by se proměnili: získali sílu i chuť se situací něco dělat. „Tam, kde nevidíme lidské řešení, vstupuje modlitba jako nový Boží impulz, nová naděje, k níž se můžeme upnout,“ říká P. Bulvas. Pro mnohé páry v krizi je modlitba často to jediné, co je drží spolu. Dokud se za sebe lidé modlí, ukazují tím, že mají ochotu něco pro vzájemný vztah udělat, aby byl přijatelnější. „Vzdám-li modlitbu, velmi často vzdám i snahu něco zlepšovat,“ varuje P. Bulvas. Přitom podle jeho zkušeností někdy stačí jako prvotní impulz ke zlepšení situace málo. Třeba aby se manželé vzali za ruku a šli se projít.



Jak se společně modlit?



„Udělat si čas a přijít v tichu před Boha je často předmětem boje – je to víc rozhodnutí vůle než něco, po čem zrovna nejvíc toužíme,“ stojí v brožurkách Modlím se za svého milého / Modlím se za svou milou (nejen 31 dní) z nakladatelství Cesta, které loni napsali Jakub a Monika Vejmělkovi ve dvou verzích: ona pro ženy a dívky, on pro muže a chlapce. „Věříme, že modlitba má obrovský vliv na život jedince, ale i na vztah dvou lidí,“ ilustrují autoři, kteří sami touto zkušeností prošli v době své známosti. Právě proto vznikla tato dílka – inspirují páry, jak se modlit. Vybízejí čtenáře, aby se vzájemnou modlitbou nepřestávali, protože „když budeme mít touhu a odvahu hledat vždy Boží království, vše ostatní nám bude přidáno“.



Další inspirací může být zmíněný web Manželům nablízku, který nabízí modlitby párů, za páry, ale i za pomoc pro manžele v těžkostech. P. Petr Bulvas radí, aby lidé ze začátku neměli velké ambice. Stačí se třeba prozvonit mobilem a krátce si na druhého vzpomenout a pak postupně přidávat.



„V přípravě snoubencům říkáme, že společná modlitba do vztahu patří, že to není nic mimořádného. Je to komunikace, rozhovor. Ale jde také o to, vytrvat. Když o něco prosíme, nedostaneme to hned a rozhodně to vždy není podle našich představ,“ podotýkají manželé Čtvrtlíkovi. Je však možné přát druhému dobro, i když mě zrovna vytáčí nebo naštval. A samozřejmě může nastat situace, kdy modlitba sama už nestačí. „Tady platí ono známé ‚modli se a pracuj‘! Člověk se modlí, ale také musíme udělat ve svém vztahu něco konkrétního, neboť zjišťujeme, že jsme dva naprosto odlišní lidé, kteří ale mají velmi dobrou vůli spolu vytvářet vztah – a nejsme na to sami,“ povzbuzuje Radek Čtvrtlík.



KATEŘINA ŠŤASTNÁ









