Jak zorganizovat karneval?

Vydání: 2020/7 Nedělní účast 375 tisíc lidí, 11.2.2020, Autor: Renata Lorencová

Masopust je krátké období před začátkem postní doby, kdy se lidé radují, pořádají zábavy, hostiny a maškarní průvody. Jiné označení karneval lze z latiny vysvětlit jako „carnem levare“ neboli dát masu vale – tedy „maso pusť“.



Víly, motýlci, broučci. Rej masek ovládl lednový karnevalový víkend i v Salesku v Brně-Líšni. Snímek autorka



Slavení masopustu může mít různé podoby – jinak ho prožívají lidé na venkově a jinak ve městě. V tomto období si hojně užíváme plesů a maškarních karnevalů. Nasadit si masku a být na chvíli někým jiným může být dobrý odpočinek a zábava jak pro dospělé, tak pro děti. Děti jsou nadšené, když se mohou převléci do maškary svého oblíbeného superhrdiny nebo zvířete.



Fara slouží přípravám



Jak zorganizovat maškarní karneval, jsme se zeptali ve farnosti Jedovnice u Blanska. Jeden z organizátorů, trvalý jáhen Zbyněk Vančura, popisuje, co obnáší přípravy a jak se postupem let v organizaci karnevalů zdokonalovali. Pořádají je totiž už pěknou řádku let od počátku milénia, kdy akcí pro děti bylo jako šafránu. V té době tamní katechetky přemýšlely, co udělat pro evangelizaci mládeže.



„Začínali jsme ve čtyřech nadšených farnících. Písničky na cédéčkách jsme přehrávali přes aparaturu, což někdy přinášelo úsměvné situace. Zvukař sedával na dřevěném pódiu, které nebylo moc stabilní, a když se děti dostaly do ráže a poskakovaly po pódiu, CD přehrávači se to nelíbilo a po vzoru dětí náhodně poskakoval z jedné písničky na druhou,“ směje se Zbyněk Vančura a pokračuje: „Jednou jsme si pozvali profesionálního DJ. Vadou na kráse byl ovšem závěrečný účet. S tak velkou sumou jsme nepočítali, takže při večeři s DJ a jeho týmem v přilehlé hospodě musel jeden z organizátorů tajně zmizet a běžet domů pro další peníze.“ Naštěstí brzy dorazila technologie mp3 a notebooků, takže hudbu nyní obstarává přístroj.



Postupem času řady organizátorů doplnili skauti, maminky, odrostlejší děti a přidali se někteří tatínkové. Přípravy se konají na faře pod patronací jedovnického faráře a děkana Václava Trmače, který je vždy aktivním účastníkem. Kromě toho, že karneval fotografuje, mívá pro děti poučnou bajku nebo příběh související s tématem karnevalu. Je autorem přibližně dvou set pohádek a povídek. A jeho vyprávění děti poslouchají s velkým zájmem.



RENATA LORENCOVÁ









