Aby děti neskončily na ulici

2020/2, 7.1.2020, Autor: Kateřina Šťastná

Příloha: Doma 2

Zdeňkovi je pětadvacet let. Od svých tří let žil v dětském domově. Je usměvavý, skromný, vystudoval střední i vyšší odbornou školu, hraje na klavír a má spousty koníčků i plánů. Umí se o sebe postarat.



První celostátní setkání mentorů a jejich svěřenců. Snímek archiv Yourchance



V České republice žije v ústavních zařízeních téměř šest tisíc dětí. Organizací, které pomáhají, aby mladí lidé z dětských domovů neskončili v dluzích a aby se o sebe uměli postarat, přibývá. Přesto nezvládají pokrýt všechny potřebné.



Podle údajů Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí je v České republice více než dva a půl tisíce mladých lidí do osmnácti let bez domova. Někteří v azylových domech, jiní v provizorních přístřešcích, squatech nebo přímo na ulici.



Zdeněk pochází z šesti dětí. Na dětství v rodině si moc nepamatuje. V dětském domově strávil dvacet let. „Jako malí jsme se s rodinou stěhovali od domu k domu. Hráli jsme si na ulicích měst a na hřištích. Neměli jsme dost peněz, nemívali jsme teplou stravu ani čisté oblečení, protože na praní nebyly peníze. Jednoho dne mě tedy sociální pracovnice dala do dětského domova, kde jsem vyrůstal do svých třiadvaceti let,“ vzpomíná Zdeněk.



Na dětský domov vzpomíná rád, ale přiznává, že odchod pro něj nebyl úplně jednoduchý. Najednou například nedostával kapesné a o své příjmy se musel začít starat sám. Díky programu jedné z neziskovek, která pořádá pravidelné akce usnadňující přechod do zaměstnání, našel pomoc i práci. Konkrétně jako kuchař v lázních v Teplicích. „Jsem za to moc rád. Baví mě to. Denně vaříme pět set až šest set jídel,“ říká s nadšením.



Jak začít správně?



Jedním z projektů, který systematicky pomáhá mladým lidem, aby se po odchodu z dětského domova postavili na vlastní nohy, je projekt Začni správně realizovaný společností Yourchance. Vedle praktických věcí, jako pomoc při hledání práce, řešení finanční situace, nabízí tento projekt možnost přijít se poradit nebo sdílet a pořádá přednášky na témata, která se mládež většinou učí v rodinách. A nabízí také mentoringový program.



Na 120 mentorů-dobrovolníků z celé České republiky se v současné době „stará“ o 120 mladých lidí těsně před odchodem z dětského domova nebo po něm. Jsou jim průvodci života „tam venku“, rádci, někdy staršími kamarády nebo parťáky, zkrátka lidmi, na které se děti z dětských domovů mohou spolehnout a opřít se o ně. To vše podle potřeb konkrétních lidí a na míru jejich situaci. Někdy jsou mentory maminky na mateřské, jindy mladí lidé, starší páry, kterým už odrostly děti, či rodiny, jež takto přijmou kamaráda pro své vlastní děti.



