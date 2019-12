HOMILIE: Ptejme se, Ježíš rád odpoví

Vydání: 2019/50 Adventní trh, místo setkání, 10.12.2019

Jak jsme vděčni proroku Izaiášovi za jeho slova povzbuzení, za jeho výzvy k optimistickému smýšlení, za naději, kterou on sám (ač mnohdy těžce pronásledován jako ostatně mnozí jiní Boží přátelé) kolem sebe šířil a v její síle žil! Můžeme klidně uvěřit jeho ubezpečením, že vyprahlá step se opravdu zaraduje a zajásá a že poušť vykvete, neboť Mesiášovým příchodem se věci v základu mění. Kam vstoupí Mesiáš, pramen a původce zásadních proměn, tam už pustá step nemůže být pustou a poušť pouští, když její krajina rozkvete.



Očekávání Božího lidu se naplnilo v Ježíši, synu Davidovu. Vždyť v něm je možno zahlédnout slávu Hospodina. V jeho přítomnosti skleslé ruce malomyslných se posilňují, ochablá kolena v beznaději žijících se upevňují. Oči slepých se otevírají a hluchota hluchých ustupuje. Nebylo jediného nemocného, který by Krista prosil o uzdravení, aby od něho neodešel uzdraven. Němí promluvili, chromí poskočili jako jeleni. Prorok nám však chce připomenout i to, co by po Mesiášově uzdravujícím slově, pokynu, dotyku mělo následovat: vděčnost. Všem pozemským vyprahlým stepím a pouštím, nepřehledným řadám uzdravených nemocných, zástupům všech vysvobozených ze slepoty, hluchoty a němoty se dala příležitost oslavovat Boha. Jeho jediným zájmem je spasit nás.



Apoštol Jakub nás ve druhém čtení letošní třetí adventní neděle upozorňuje, že někdo stojí za našimi dveřmi nebo před nimi. Nechce je vyvrátit ani jakýmkoliv paklíčem tajně otevřít. Ten někdo je náš Pán, v jedné osobě soudce, zachránce i přítel a bratr. Je zajímavé, že apoštol Jakub za odpovídající přípravu na setkání s tímto Pánem považuje zdatnost našeho lidského srdce. Získáváme přesvědčení, že není nic důležitějšího než péče o stav srdce. To má někdy sklony chladnout a kamenět. Prosba k našemu Pánu, aby nám stvořil nové, čisté a pevné srdce, je namístě.



Nám tak blízkou postavu adventního času, jako je sv. Jan Křtitel, potkáváme ve vězení. Tam se dostal nikoliv proto, že spáchal zločin, ale protože promluvil tehdy, kdy promluvit měl. A vyslovil pravdu opírající se o Boží zákon. Nicméně ho nyní vidíme jako člověka plného otázek. Proč ne? Nikdy se přece nepokládal za boha ani za vševěda. Boží lidé nejsou nikdy suveréni. Otázky sv. Jana Křtitele nám mohou pomoci při našem snad ne tak častém sebevědomí o sobě samých i o skutečnostech naší víry v Boha. Ptát se, projevit svou nedokonalost a nevědomost, to není žádná lidská tragédie. Ježíš Křtitelovy otázky vyslechl a odpověděl laskavě a moudře právě těm, na nichž záleželo jak jemu, tak jeho předchůdci. Ptejme se i my. Ježíš nám rád odpoví stejně laskavě a moudře. Jemu i na nás záleží.



JAN BAXANT, biskup litoměřický

