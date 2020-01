HOMILIE: Pavlovo psaní o milosti a pokoji

Začátkem liturgického mezidobí začínáme o nedělích číst 1. list apoštola Pavla do Korinta. Tento tematicky obsáhlý dopis napsal Pavel někdy na přelomu let 56 a 57 z efezského vězení.



Korint byl významným městem ležícím na úzké šíji spojující Peloponéský ostrov s řeckou pevninou. Na východě je Egejské moře a přístav Kenchreje, na západě pak moře Jaderské a přístav Lechaion. Strategická poloha Korintu a jeho přístavní charakter vábily kosmopolitní obyvatele: přicházeli sem chudí vystěhovalci z Itálie a žili tu bývalí otroci mnoha národností. Jejich dovednost učinila z města středisko řemesel a obchodu. Poměrně početně zde byla zastoupena skupina Židů s vlastní synagogou.



Pavel navštívil Korint poprvé pravděpodobně roku 50 a zdržel se zde asi půl druhého roku. Ve značném koloběhu lidí odjinud Pavla v Korintě nikdo nepovažoval za cizince a mnozí mu rádi popřáli sluchu. Kázáním Božího slova se mu podařilo získat množství věřících jak ze Židů, tak z Řeků. Pavel, poučen neúspěchem svého kázání v Athénách, kázal tak, že neužíval slov moudrosti, aby zvěst o kříži neztratila nic ze své působivosti, ale mluvil jednoduše a slova doprovázel projevy moci Ducha Svatého. Jak tyto projevy vypadaly, dnes nedokážeme říci.



Z prvního listu do Korinta jsme nyní slyšeli úvodní tři verše. Pavel se drží stylu antického dopisu, který začínal označením odesílatele, adresáta, následované stručným přáním zdraví a pokoje. Odesílatelem je zde Pavel, ale přesněji se vystihuje jako „z Boží vůle povolaný apoštol Ježíše Krista“. Nemluví tedy jen ze své autority, nýbrž jako Boží vyslanec, za jehož slova ručí ten, kdo ho vyvolil a poslal. Tím se jasně vymezuje proti svým kritikům a těm, kdo v Korintu zpochybňovali jeho autoritu. Druhým odesílatelem je Sosthenes, pravděpodobně představený židovské místní synagogy.



Dopis je adresován Boží církvi neboli obci patřící Bohu. Nepatří tedy nikomu z lidí a i zde se Pavel vymezuje. Ani označení „posvěceni a … povoláni do stavu svatých“ nejsou náhodná – jimi Pavel připomíná Korinťanům jejich původní poslání, které bylo bohužel zastřeno vážnými kompromisy. „A všem, kteří kdekoli vzývají jméno Pána Ježíše Krista“ – zde se Pavel trochu staví proti tendenci některých věřících prošlapat si vlastní cestu nezávisle na něm a na dalších církvích.



Poslední věta: „Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista,“ je ukázkou pokřesťanštění jinak běžného pozdravu. Pavel jej pozměňuje na milost, neboli zdarma daný dar, a k němu přidává obvyklé židovské šálóm (pokoj) jako přání souladu a řádu celého života. V jistém smyslu jsou milost a pokoj souhrnem celého evangelia.



Pavel v tom, jak píše svůj list do Korinta, prokazuje své zaujetí pro Krista. Přeji nám všem, aby nám četba jeho listu dokázala předat kus tohoto jeho zaujetí.



P. ŘEHOŘ J. ŽÁČEK OPraem.







